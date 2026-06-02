Umfrage an Schwarzwaldhochstraße: Viele Engländer und Belgier zieht es mit dem Motorrad her

Die Motorradsaison zieht derzeit viele Biker auf die Schwarzwaldhochstraße - und laut Gastronomen auffällig viele Engländer und Belgier. Unsere Redaktion hat bei Kniebis vorbeigeschaut.
Um die 30 Grad, die Sonne scheint und der Nordschwarzwald strahlt förmlich – für Motorradfahrer also der perfekte Zeitpunkt, durch die Schwarzwaldhochstraße zu fahren. Gaststätten und Hotels aus der Umgebung erwarten neue Motorradfahrer täglich – sei es für einen Eiskaffee bei den warmen Temperaturen oder eine Übernachtung auf der Durchreise.