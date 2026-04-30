Umfangreicher Umbau: Das Rathaus in Kandern erstrahlt in neuem Glanz

Rund 2,6 Millionen Euro hat die Stadt Kandern in die zwei Jahre dauernde Rundumerneuerung des Verwaltungsbaus investiert.

„Unser Rathaus ist weitaus mehr als nur ein Verwaltungsgebäude. Es ist ein Ort der Begegnung, der Entscheidungen und des täglichen Einsatzes für unsere Stadt und ihre Menschen“, unterstreicht Bürgermeisterin Simone Penner die Bedeutung dieser grundlegenden Sanierung, um das 1974 und 1975 errichtete Rathausgebäude zukunftsorientiert zu machen. Es ist dies ein Meilenstein für die Verwaltung.

Drei Ziele hat die Stadt mit der Ende April 2024 begonnenen und nun abgeschlossenen Sanierung verbunden: Erstens ging es um die bauliche Erneuerung des in die Jahre gekommenen Gebäudes und zweitens darum, für die Mitarbeiter zeitgemäße, moderne Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und ein dritter wichtiger Aspekt ist für die Rathauschefin, dass das Verwaltungsgebäude „zu einem Ort wird, der den Bürgerinnen und Bürgern offen, freundlich und gut zugänglich begegnet“.

Bürgermeisterin Penner verweist gegenüber unserer Zeitung auf zwei Schwerpunkte, die mit dieser umfassenden Sanierung verbunden waren: die Barrierefreiheit und die Verbesserung des Bürgerservices.

„Das Rathaus ist heute heller, offener und einladender. Mit dem neuen Aufzug ist es für deutlich mehr Menschen ohne Einschränkungen erreichbar. Auch die Aufenthaltsqualität wurde bewusst verbessert – etwa mit unserem Bürgersofa, das sinnbildlich dafür steht, dass sich Bürgerinnen und Bürger bei uns willkommen fühlen sollen“, erklärt Simone Penner, die zugleich verdeutlicht, wie durch die Maßnahmen auch die Sicherheit des Rathausgebäudes erhöht wurde. Dazu zählen ein zweites Treppenhaus, ein zweiter Rettungsweg und die Bildung von Brandabschnitten, um den Anforderungen an den Brandschutz gerecht zu werden.

Das „neue“ Rathaus, das durch den Umbau drei zusätzliche Büros und neue Aufenthaltsbereiche erhalten hat, sei durch die Sanierungsmaßnahmen und den Umbau jetzt technisch auf einem modernen Stand, sagt die Bürgermeisterin, die dem Gemeinderat dankbar ist, dass er die Sanierung mitgetragen und stets unterstützt habe.

Umfassende Arbeiten

Wie umfassend und wie erforderlich die Sanierungsarbeiten waren, das schildert im Detail Judita Kovac, die Fachbereichsleiterin Hochbau in der Kanderner Stadtverwaltung. So wurde an der Waldeckstraße mit dem neuen Treppenhaus ein neuer Eingangsbereich für das Rathaus geschaffen, während der bisherige nicht mehr zugänglich ist. „Das Treppenhaus ist ein Hybridbau – unten Beton und oben eine Holzkonstruktion“, erklärt Kovac.

Doch damit war es noch längst nicht getan. Die veraltete Elektrik musste komplett erneuert werden: neue Leitungen, neue EDV-Kabel und ein neuer Server in einem neuen Raum, der sich jetzt statt im Keller nun im Obergeschoss befindet.

Förderung aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR)

Es gibt auch neue WCs sowie neue Teeküchen, neue Abwasserrohre und neue Trinkwasserleitungen. Hinzu kommt laut der Hochbau-Fachbereichsleiterin eine Schadstoffsanierung, da sowohl unterhalb der Böden wie auch unter den Fliesen in den Sanitärräumen Asbestkleber gefunden worden waren.

Was die erforderlichen Brandschutzmaßnahmen anbelangt, stellt Judita Kovac fest: „Wir haben nun aus jedem Büro und Besprechungsraum wie auch aus dem Sitzungssaal zwei gesicherte Rettungswege.“ Das sei bisher nicht der Fall gewesen und habe damit nicht mehr dem aktuellen Stand der Sicherheitsvorschriften entsprochen.

Das rund 2,6 Millionen teure Projekt wird mit 750.000 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gefördert.

Für das Leben in der Stadt

Zusätzlich zur Rathaussanierung gibt es laut Kovac noch vier begleitende Projekte, die parallel laufen oder demnächst umgesetzt werden. Es sind dies: eine Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach, zwei Ladesäulen vor dem Rathaus und die Parkplatzsanierung hinter dem Rathaus. Zudem soll die Aufenthaltsqualität am Blumenplatz aufgewertet werden.

„Unser Rathaus ist der ‚Maschinenraum‘ unserer Stadtverwaltung. Hier wird organisiert, geplant, entschieden und gestaltet – oft im Hintergrund, aber immer mit Wirkung für das Leben in unserer Stadt“, sagt Bürgermeisterin Penner.

Mit der Sanierung habe man dieses zentrale öffentliche Gebäude in drei wichtigen Bereichen gestärkt: für die Bürger, für die Mitarbeiter und für die Sicherheit und Zukunftsfähigkeit der Stadt. „Ich bin überzeugt: In einem guten Umfeld lässt sich besser für die Menschen in unserer Stadt wirken. Wo mit Freude, Sorgfalt und Verantwortung gearbeitet wird, kommen diese Qualität und dieses Engagement am Ende auch bei den Bürgerinnen und Bürgern an“, betont Simone Penner.