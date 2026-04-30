Umfangreicher Umbau: Das Rathaus in Kandern erstrahlt in neuem Glanz

Rund 2,6 Millionen Euro hat die Stadt Kandern in die zwei Jahre dauernde Rundumerneuerung des Verwaltungsbaus investiert.
„Unser Rathaus ist weitaus mehr als nur ein Verwaltungsgebäude. Es ist ein Ort der Begegnung, der Entscheidungen und des täglichen Einsatzes für unsere Stadt und ihre Menschen“, unterstreicht Bürgermeisterin Simone Penner die Bedeutung dieser grundlegenden Sanierung, um das 1974 und 1975 errichtete Rathausgebäude zukunftsorientiert zu machen. Es ist dies ein Meilenstein für die Verwaltung.