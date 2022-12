1 Straßensperrung in der Neuhäuser Straße: Der Schwerlastverkehr wird nach links umgeleitet. Foto: Steinmetz

Der umgeleitete Schwerlastverkehr quält sich am Rathaus vorbei durch die Dornhaner Innenstadt. Die Neuhäuserstraße ist derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt.















Dornhan - Auch in der Betzweiler Straße ist momentan für den Verkehr kein Durchkommen mehr. Der Grund für die Straßensperrung aus Richtung Bettenhausen: In der Neuhausgasse wird ein kleines Baugebiet erschlossen. Von der Hauptstraße her werde der Zugang zu Wasser und Strom hergestellt, teilt Bürgermeister Markus Huber bei einem Pressegespräch mit.

Die Lastwagen werden derweil an der Sperrung nach links, die Autos nach rechts umgeleitet. "Bis jetzt funktioniert es mit dem Verkehr", stellt Huber fest. In der Neuhausgasse, wo zwei Gebäude abgebrochen wurden, entstehen vier Bauplätze sowie öffentliche Parkplätze. Die Kosten sind mit 480 000 Euro veranschlagt, werden aber, so Huber, über Verkäufe zum Teil refinanziert. Auch gibt es Zuschüsse des Landes, da das Areal im Sanierungsgebiet liegt.

Gehwege bekommen ein neues Pflaster

Die Sperrung der Neuhäuserstraße ist bis 17. Dezember beantragt. Das Baugebiet wird voraussichtlich erst im April 2023 fertiggestellt. Parallel laufen die Bauarbeiten in der Betzweiler Straße, in der teilweise der Kanal erweitert werden musste. Der Tiefbau sei erledigt, sagt Huber. Die Straße wird von der Abzweigung in die Hauptstraße bis zur Rosenäckerstraße erneuert. Die Gehwege werden gepflastert, auch Parkplätze werden neu hergerichtet. Sofern es die Witterung zulässt, will die Baufirma vor Weihnachten den Feinbelag aufbringen. Eventuell kann die Straße dann für den Verkehr wieder geöffnet werden.

Um die Einmündung der Balmerstraße am Mehrgenerationenplatz besser hervorzuheben, wird dieser Bereich farblich markiert und als Tempo-30-Zone ausgewiesen. Außerdem solle künftig in der Betzweiler Straße die Regelung "rechts vor links" gelten. Auch für diese Kanal- und Straßenbaumaßnahme erhält die Stadt Sanierungsmittel. Bis Ende 2023 müsse aber abgerechnet sein, so Huber.

Senioren-Siedlung kommt nun doch nicht

In der Balmerstraße war eigentlich eine Senioren-Bungalow-Siedlung geplant. Zwölf Gebäude sollten auf dem Vollmer-Areal erstellt werden. Die Stadt hatte das Grundstück bereits verkauft, doch nun hat es der Investor, eine Firma aus Lahr, zurückgegeben, es liegt derzeit brach. "Wir werden es für neue Zwecke wieder zur Verfügung stellen. Wir sind in guten Gesprächen", berichtet Huber. Er gehe nicht davon aus, dass das Grundstück an der Balmerstraße länger ungenutzt liegen bleibe. Es werde wohl in die Richtung Mehrfamilienhausbau gehen, deutete er an.

Die Sanierung der Betzweiler Straße kostet rund 350 000 Euro. Abzüglich des Zuschusses betrage der Eigenanteil der Stadt etwa 200 000 Euro.