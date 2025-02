Nagolder Weltunternehmen „Forderndes Marktumfeld“ – Häfele bleibt zuversichtlich

Nagolds größter Arbeitgeber Häfele blickt auf 2024 zurück. In einem schwierigen Umfeld habe man sich gut behauptet. Auf dem Wolfsberg baut das Weltunternehmen weiter an seiner Zukunft. Ende 2025 soll der erste Gebäudeteil in Betrieb gehen.