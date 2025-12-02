In der EU-Kommission wird jetzt auch von Technologieoffenheit gesprochen. Hersteller und Zulieferer begrüßen, dass sich die Politik beim Thema Verbrennerverbot bewegt.
Werden in der Europäischen Union auch über 2035 hinaus neue Verbrenner zugelassen? Es verdichten sich die Anzeichen, dass die Kommission dafür die Tür öffnet. Auf die Frage, ob die EU neben vollelektrischen Pkw auch den Neukauf von Hybridautos und klassischen Verbrennern erlauben werde, antwortete Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas gegenüber dem Handelsblatt: „Wir sind offen für alle Technologien.“