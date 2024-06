Umbrüche in St. Georgen

1 Schauplatz großer Veränderungen ist derzeit das Werk im Hagenmoos: Produktionskapazitäten der Sparte Industrielle Antriebstechnik (IDT), die an Siemens verkauft wird, werden ausgelagert. Künftig werden hier ausschließlich Lüfterkomponenten produziert. Foto: Helen Moser

Automotive-Aus, Verkauf der Antriebstechnik – bei EBM-Papst St. Georgen laufen große Umbrüche. Die Konjunkturschwäche in Europa und das Heizungsgesetz drücken zudem aufs Geschäft der Gruppe, die sich perspektivisch aber große Ziele setzt.









Link kopiert



Zwei Jahre in Folge verkündete EBM-Papst Rekordumsätze – im zurückliegenden Geschäftsjahr, das bis März 2024 dauerte, musste die Gruppe mit Hauptsitz in Mulfingen und einer Tochtergesellschaft in St. Georgen nun einen leichten Rückgang verkraften.