Umbruch nach sechs turbulenten Jahren: Das ist der neue Vorstand des SV Hausach

1 ürgermeister Wolfgang Hermann (rechts) gratuliert als Wahlleiter dem neuen SV-Vorstand (von links): Stephan Henk, Kevin Mayer, Bärbel Armbruster, Jan Malek, Michael Waidele, Simone Firnkes, Lukas Baumann, Felix Huff, Vorstand Finanzen Timo Breig, Dennis Breig und der neue Vorstand Sport Armin Badke. Foto: Ramsteiner

In der Hauptversammlung blickt der SV Hausach auf sechs Jahre intensiver Aufbauarbeit zurück. Der Verein hat sich strukturell stabilisiert und die Nachwuchsarbeit deutlich ausgebaut – der Verein braucht keine Spielgemeinschaft.









Sechs Jahre ist es her, da lag der SV Hausach am Boden. Aus einer „Zukunftswerkstatt“ hat sich ein neues Team gebildet, das, wie der neue Finanzvorsitzende Timo Breig bei der Verabschiedung der Vorstandsmitglieder bestätigte, eine „irre Leistung ablieferte“. Und nun übernahm in der Hauptversammlung des SV Hausach im „Waldhorn“ ein neu gewählter Vorstand einen Verein, der zwar immer noch in der Kreisliga A spielt, aber sonst in einem „top Zustand“ ist. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Oliver Kurz gab zu Beginn bekannt, dass er sein Amt nach „sechs intensiven, aber schönen Jahren“ abgeben werde. Das Ziel Aufstieg sei offensichtlich mit „dem Konzept, das wir gefahren sind“ nicht möglich gewesen.