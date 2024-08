Finden Sie heraus, wann Sie sie in Ihre bequemen Alltagsoutfits integrieren können! Trainingsanzüge sind seit Langem ein fester Bestandteil der Freizeit- und Sportbekleidung. Doch in den vergangenen Jahren konnten wir einen neuen Umbruch in der Modewelt erleben: Trainingsanzüge haben einen festen Platz bei der Alltagskleidung errungen!

Und der Siegeszug dieser bequemen Zweiteiler ist bislang nicht zu Ende. Sind Sie auch für den Job angemessen?

Der Dresscode im Wandel

Jeder kennt den Zahn der Zeit. Was vor einem Jahrzehnt noch als unangemessen betrachtet wurde, kann heute als stilvoll und modern gelten. Ähnlich verhält es sich beim Thema Trainingsanzüge. Ursprünglich war es undenkbar, diese für andere Gelegenheiten, als für den Sport zu tragen.

Der Komfort-Klassiker ist jedoch so vielseitig geworden, dass er zu fast jeder Gelegenheit getragen werden kann. In der Freizeit und zu Hause ist er schon länger einfach unverzichtbar. Aber im Job? Sicherlich ist dies zwar nicht möglich, wenn Sie im Büro eine Anzugpflicht haben, aber im Homeoffice und in vielen anderen Jobs? Die vielfältigen Designs machen es möglich!

Die Vielfalt der Herren-Trainingsanzüge

Was macht Trainingsanzüge so beliebt? Der Komfort! Und heutzutage müssen Sie auch nicht mehr auf Stil und Design verzichten – beides geht glücklicherweise Hand in Hand. Wenn wir uns verschiedene Anbieter anschauen, sehen wir, dass man auf Seiten wie www.bolf.de, verschiedene Schnitte und Modelle angeboten bekommt.

Es gibt Sweatpants mit Slim-Fit-Schnitt, die sich perfekt an die Körperform anpassen und einen schmeichelhaften Look schaffen. Oder Pants, die etwas lockerer sitzen. Allesamt sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich, von gedämpften, neutralen Tönen hin zu kräftigen, lebhaften Nuancen.

Einige Modelle setzen auf minimalistische Designs, während andere mit auffälligen Mustern und Prints für Aufsehen sorgen. Military Print, Streifen oder Unifarben? Die Auswahl ist nahezu unendlich, was Trainingsanzüge zu einer vielseitigen Option für jeden Mann macht.

Ein Gamechanger für den Berufsalltag sind nicht nur lässige, sondern auch klassische Ausführungen. Denn neben typischen Hoodies und Kapuzenjacken finden Sie auch schlichte Jacken mit Reißverschluss oder Stehkragen im Sortiment.

Die richtige Auswahl – Trainingsanzug für den Job kombinieren

Wenn Sie einen arbeitstauglichen Trainingsanzug suchen, sollten Sie die grellen Farben lieber der Freizeit überlassen und zu gedeckten Tönen greifen. Schwarz, grau und andere gedeckte Töne kommen hier besser an.

Verzichten Sie fürs Büro auf Kapuzen und Kordeln und wählen Sie einen Trainingsanzug mit Rundhalsausschnitt-Pulli oder mit einer Reißverschlussjacke. Kombinieren Sie einen schwarzen Trainingsanzug aus glattem Material, beispielsweise mit weißen Sneaker.

Diese Kombination kommt nicht nur in der Freizeit, sondern auch im Alltag gut an. Der Schlüssel liegt darin, sicherzustellen, dass der Look nicht zu lässig aussieht, indem man eine passende Jacke und die richtigen Schuhe trägt. Dann ist ein Trainingsanzug auf der Arbeit überhaupt kein Problem.