Umbruch in Damaskus: Regierung kritisiert Israels Militäroperationen in Syrien

1 Die Bundesregierung argumentiert, Stabilität in Syrien würde letztlich auch allen Nachbarländern, inklusive Israel, nutzen. Foto: Matias Delacroix/AP/dpa

Syrien muss sich nach dem Sturz des Langzeitmachthabers Assad neu erfinden. Das Machtvakuum nutzte Israel, um über die Waffenstillstandslinie vorzurücken. Die Bundesregierung meldet Bedenken an.









Link kopiert



Berlin - Die Bundesregierung hat an Israel und andere Nachbarstaaten Syriens appelliert, die Souveränität des Landes in der aktuellen Umbruchphase nicht zu verletzen. "Israel und auch andere Akteure machen ja immer wieder Sicherheitsinteressen geltend; klar ist aber eben auch, und das ist ja völkerrechtlich sehr deutlich festgehalten, dass eben die territoriale Integrität nicht angefasst werden darf und dass man die Entwicklung in Syrien jetzt zum Positiven wenden muss", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin.