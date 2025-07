Das Personal-Karussell beim SV Rust dreht sich in diesem Sommer schnell. „Wir machen einen großen Umbruch“, betont der SVR-Vorsitzende Ralf Arndt im Gespräch mit unserer Redaktion. „Veränderungen sind auch Teil des Erfolgs. Wir wollen aus der vergangenen Saison lernen, das ist mir wichtig“, führt er aus.

Sechs Neuzugänge für die Europa-Park-Kicker standen bereits fest – und nun kommen drei weitere Spieler hinzu. Adrian Singler, Ilja Sokolov und Emanuel Aziz haben sich dem SVR angeschlossen. Singler kickte zuletzt beim SC Kuhbach-Reichenbach und ist im Mittelfeld zu Hause. Sokolov war zuletzt beim SC Orschweier und Emanuel Aziz beim SC Offenburg.

„Ich war in vielen Teams mit unterschiedlichsten Konstellationen, bin anpassungsfähig und scheue mich nicht vor Herausforderungen. Ich freue mich auf die kommende Saison“, betont Sokolov. Er begann das Kicken in der Dinglinger E-Jugend und wechselte dann zum FV Sulz in die C-Jugend. „Dort bin ich später mit der Herrenmannschaft in die Bezirksliga aufgestiegen und die darauffolgende Saison haben wir als Aufsteiger sogar den vierten Platz belegt. Aufgrund des Studiums in Frankfurt erfolgte der Wechsel zur SG Seckbach und dann ging es aufgrund eines Umzugs zum FC Kalbach. Als das Studium abgeschlossen war – und einige Knieverletzungen auskuriert wurden – zog ich weiter zum SC Orschweier“, erklärt Sokolov seinen Werdegang.

Kurze Zeit in Friesenheim

„Ich war neun Jahre beim SC Lahr und danach war ich als Probespieler beim OFV. Dann war ich in der A-Jugend von Schutterwald. Danach wollte eigentlich zu Schutterwald und es war auch alles abgemacht. Doch Meller Aziz kam auf mich zu und wollte unbedingt, das wir Friesenheim für eine halbe Saison als Trainer übernehmen. Das war ein Fehler und ich bin weiter zum SC Offenburg“, blickt Emanuel Aziz zurück. Bei den Herren von Schutterwald machte er nur ein bis zwei Spiele, bevor er wieder ging.

„Wir haben unseren Kader mit diesen Neuzugängen deutlich und bewusst verjüngt“, führt Arndt weiter aus. Christian Kranich und Marc Stefan (beide zum SC Kappel) sowie Mike Gbajie und Yven Kraut (beide zum TGB Lahr) und Lucas Pierre Francois Martini sind bislang die Ruster Abgänge. Der Abgang von Martini, den es zum Offenburger FV zieht, hinterlässt sportlich eine große Lücke. Er war mit 21 Treffern der drittbeste Stürmer der Bezirksliga in der Vorsaison.

Auch auf dem Trainerposten hat sich beim SVR bereits ein Wechsel vollzogen. Lucca Grösser folgte auf Oliver Dewes, der wiederum nun beim FC Emmendingen in der Landesliga auf der Bank sitzt.