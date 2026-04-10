Umbruch beim Tierschutzverein VS: Zwei Tierfreundinnen sagen Adieu – und machen Platz für einen Neustart

Die langjährige Vereinsführung des Tierschutzvereins Villingen-Schwenningen tritt ab – am 23. April soll ein neues Team übernehmen. Dafür werden noch weitere Mitstreiter gesucht.
Sie verbindet die Liebe zu Tieren und inzwischen auch eine gute Freundschaft: Cornelia Gaigl und Theresia Lydia Schonhardt haben sich gemeinsam viele Jahre für das Wohl von Tieren in und um Villingen-Schwenningen eingesetzt. Doch Ende April legen beide ihr Amt als erste und zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins Villingen-Schwenningen nieder.