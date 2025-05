1 Theresa Merk hört nach drei Jahren als Freiburger Trainerin auf. Wer folgt, ist noch nicht bekannt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Nach drei Jahren beim SC Freiburg sagt Trainerin Theresa Merk am Sonntag „Tschüss“. Wer an der Seitenlinie folgt und den personellen Umbruch im Team moderieren wird, ist noch offen.









Es wird kein normales Spiel, wenn die Frauen des SC Freiburg am Sonntag den SV Werder Bremen im Dreisamstadion empfangen. Das liegt weniger an der Tabellensituation – der Sport-Club beendet die Saison entweder auf Platz fünf oder sechs. Vielmehr verabschiedet sich der Verein am Sonntag von gleich zehn Akteurinnen.