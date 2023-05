Warum die Gaswerkstraße in Lahr bald E-Werk-Straße heißt

1 Die Tage der Lahrer Gaswerkstraße sind gezählt – der Gemeinderat stimmte am Montag für eine Namensänderung. Foto: Piskadlo

Im zweiten Anlauf hat’s geklappt: Der Gemeinderat hat am Montagabend für die Umbenennung der Gaswerkstraße gestimmt. Bei den Wortmeldungen gab es viel Lob für den regionalen Energieversorger.









Im Jahr 2019 stand das Thema schon einmal auf der Tagesordnung des Lahrer Gemeinderats. Vor vier Jahren entwickelte sich ein vermeintlich kleines Thema zu einer großen Sache. Im Gedächtnis blieb vor allem der Redebeitrag von Walter Caroli, Lokalhistoriker und zu dieser Zeit noch Stadtrat. In einem flammenden Appell sprach er sich mit Blick auf die geschichtliche Bedeutung für den Erhalt des Namens Gaswerkstraße aus – und erhielt dafür breite Zustimmung. Lediglich der damalige OB Wolfgang G. Müller sollte am Ende für die Umbenennung in E-Werk-Straße votieren.