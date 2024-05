1 Der Interkulturelle Beirat, hier bei seiner Konstituierung in der aktuellen Zusammensetzung im Jahr 2020, soll künftig auf 25 Mitglieder begrenzt werden, so die Stadt. Foto: Stadt/red

Der Interkulturelle Beirat wird nicht in Migrationsbeirat umbenannt. Auch die meisten anderen Forderungen des Freundeskreises Flüchtlinge Lahr, das Gremium betreffend, lehnt die Verwaltung ab.









Dem Freundeskreis Flüchtlinge missfällt so manches an der Arbeit des Interkulturellen Beirats. Laut der Tagesordnung seiner Versammlungen habe sich das Gremium zuletzt mehr mit Veranstaltungen, Workshops und Bildungsfahrten beschäftigt als mit wichtigen Fragen der Integration wie Deutschkursen, Arbeit, Ausbildung oder Wohnungen, hatte der Freundeskreis moniert (wir berichteten). Daraufhin hatte unsere Redaktion die Stadt um eine Stellungnahme gebeten, die die Verwaltung am Montag auch lieferte. In nüchtern-kühlen Worten wird darin der Großteil der Kritik zurückgewiesen.