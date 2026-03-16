Umbaupläne in Schramberg: Wie geht es mit dem „Mohren“ weiter?

Eigentümer Daniel Wolf erklärt den aktuellen Stand der Planungen, was machbar ist und was nicht.
Außer dem Rathaus selbst ist das ehemalige Gasthaus und Hotel Zum Mohren das zweite markante Gebäude am Rathausplatz. Heute erinnert nur noch die Abbildung auf dem schmiedeeisernen Wirtshausausleger an der seitlichen Gebäudefassade an seine frühere Bestimmung. Seit der im Jahr 2021 beschlossenen Schließung der dortigen Commerzbank-Büros ist der Haupteingang zum Platz hin verschlossen, und die Lamellenvorhänge in den Erdgeschossräumen sind zugezogen.