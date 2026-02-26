Umbaupläne in Neuhengstett: Bleibt es bei Platz für zwei in Monteurwohnung?

In einer früheren Bäckerei in Neuhengstett sollen eine Monteurwohnung für zwei Personen, Büro und Lagerfläche entstehen. Das heißt nicht jeder Gemeinderat gut.
Die Tagesordnung der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung in Althengstett war relativ kurz. Das gilt, wie Althengstetts Bürgermeister Rüdiger Klahm berichtet, auch für die Zeit, die die einzelnen Punkte in Anspruch nahmen. Mit einer Ausnahme: Der geplante Umbau von Teilen einer ehemaligen Bäckerei in eine Monteurwohnung beschäftigte die Räte am Dienstag dann doch eine gute halbe Stunde lang.