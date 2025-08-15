Umbau zur Kita: Kirchplatzschule in Sulgen maroder als erwartet

Immer wieder hat die Stadt mit der Sanierung von Gebäuden Probleme: Auch beim Umbau der Kirchplatzschule zur Kita kommt es zu großen Kostensteigerungen und Verzögerungen.
Architekt Thomas Müller von der Hochbauabteilung hatte das Thema Umbau der Kirchplatzschule für den Gemeinderat umfassend vorbereitet: In der Beschlussvorlage gab er eine Überblick über die schwierige Entwicklung des Projekts bis zum heutigen Stand, außerdem eine umfangreich bebilderte Präsentation zu den Bauzeiten, den Verzögerungen und der Kostenentwicklung.