Umbau von Bushaltestelle: Waldmössingen ermöglicht mehr Inklusion

Die Bushaltestelle in der Winzelner Straße in Waldmössingen wird barrierefrei umgebaut. Fraglich ist weiterhin die geplante Fußgängerampel, die vom Norma-Markt abhängt.

Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt, sowohl im öffentlichen Raum als auch im Bereich des ÖPNV (öffentlicher Personen-Nahverkehr), die Barrierefreiheit herzustellen. Innerhalb der Stadt wurden bereits verschiedene Bushaltestellen entsprechend umgebaut, berichtete Tiefbauamtsleiter Konrad Ginter in der Sitzung des Gemeinderats.

Für den Stadtteil Waldmössingen rücke besonders die Winzelner Straße, in der eine Außenwohngruppe (Haus Tobias) der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn angesiedelt sei, in die Betrachtungsweise. Eine Förderung des Umbaus der dortigen Haltestelle sei aber nur möglich, wenn eine Mindestfördersumme erreicht werde.

Bewilligter Förderantrag

In der Hoffnung, dass sich am Ortsausgang Richtung Winzeln der Norma-Markt bald ansiedle und dadurch mit einem stärkeren Aufkommen von Nutzern in der Winzelner Straße zu rechnen sei, habe die Stadt einen Förderantrag gestellt. Dieser sei im Dezember 2024 positiv mit einer Summe von 65 000 Euro bewilligt worden, schilderte Ginter. Der Bau des Lebensmittelmarkts verzögere sich leider immer wieder.

Da nun aber die Förderung zu verfallen drohe, seien im Haushalt 2026 der Stadt Mittel für die Umsetzung veranschlagt worden. Die Kostenberechnung liege bei circa 81 000 Euro, wodurch die Stadt nach Abzug der Förderung rund 16 000 Euro an Eigenmittel stemmen müsse. Im Haushalt seien zudem Gelder für die Aufstellung einer Fußgängerampel auf Höhe des Hauses Tobias eingestellt. Diese könne allerdings nur gebaut werden, wenn sich auch der Markt ansiedle.

„Kommt der Norma nicht, sieht das Land als Straßenbaulastträger den Bedarf nicht als gegeben und versagt uns die Zustimmung. Nur bei einer vollständigen Kostenübernahme (150 000 Euro) wäre die Ampel trotzdem möglich“, erläuterte der Tiefbauamtschef die Situation.

Fehlende Kontrollen

Ortschaftsrätin Caroline Heizmann beklagte, in der Winzelner Straße werde insbesondere von Winzeln kommend zu schnell nach Waldmössingen eingefahren und forderte im Bereich der Haltestelle einen Fußgängerüberweg. „Manchmal kommen die Bewohner vom Haus Tobias nicht über die Straße und müssen lange warten. Die tun mir richtig leid“, hatte Heizmann beobachtet. Sie tadelte außerdem, dass es an dieser Stelle noch nie eine mobile Geschwindigkeitskontrolle gegeben habe, obwohl ein Wohngebiet an die Straße grenze. An anderen, weniger gefährlichen, Stellen werde dagegen öfters geblitzt. „Muss denn erst etwas passieren, bis da kontrolliert wird“? kritisierte die Rätin. Für die Herstellung eines Zebrastreifens, so Ginter, habe man keine Genehmigung erhalten, weil das erforderliche Sichtdreieck für Autofahrer nicht vorhanden sei. Deshalb sei an dieser Stelle eine Ampel geplant, die wiederum vom Bau des Norma-Markts abhänge.

Einstimmiger Beschluss

Einstimmig befürwortete das Ortschaftsratsgremium den barrierefreien Umbau der Bushaltestelle in der Winzelner Straße, vorbehaltlich der Haushaltsgenehmigung durch das Regierungspräsidium Freiburg.