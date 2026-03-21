Umbau von Bushaltestelle: Waldmössingen ermöglicht mehr Inklusion

Die Bushaltestelle in der Winzelner Straße in Waldmössingen wird barrierefrei umgebaut. Fraglich ist weiterhin die geplante Fußgängerampel, die vom Norma-Markt abhängt.
Das Behindertengleichstellungsgesetz verlangt, sowohl im öffentlichen Raum als auch im Bereich des ÖPNV (öffentlicher Personen-Nahverkehr), die Barrierefreiheit herzustellen. Innerhalb der Stadt wurden bereits verschiedene Bushaltestellen entsprechend umgebaut, berichtete Tiefbauamtsleiter Konrad Ginter in der Sitzung des Gemeinderats.