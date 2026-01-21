Umbau verzögert sich: 2027 geht’s am Hauptbahnhof Freudenstadt weiter

Die Bahn stellte die umfangreichen Weichenumbaumaßnahmen und den neuen Zeitplan für den Hauptbahnhof Freudenstadt vor.
Bei einem Termin am Freudenstädter Hauptbahnhof hat die Deutsche Bahn (DB) mit der baden-württembergischen Konzernbevollmächtigten Clarissa Freundorfer, Projektleiterin Peggy Bretfeld sowie Projektleiter Manuel Kreuzer im Beisein von Ministerialdirektor Berthold Frieß vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg sowie weiteren Vertretern des Landes politische Mandatsträger aus der Region zu den umfangreichen Arbeiten an der Infrastruktur und dem neuen Zeitplan informiert.