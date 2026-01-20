Umbau ist fertig: Die Ruster Volksbank-Filiale hat wieder geöffnet

Ursprünglich sollten nur Mobiliar und Heizung getauscht werden, nun wurde das ganze Gebäude modernisiert. Bis Ende Februar sollen auch das Obergeschoss umgebaut sein.

Nach einer einjährigen Pause für den Umbau öffnete die Betreuungsfiliale der Volksbank Lahr in Rust wieder ihre Türen. Sowohl das geschichtsträchtige Gebäude als auch die Serviceräume wurden einer umfangreichen Modernisierung unterzogen. „Wir sind da, wir lieben Rust,“ sagte Vorstandsvorsitzender Peter Rottenecker in seiner Begrüßung.

Ehemalige und aktuelle Vorstandsmitglieder, Vertreter der beteiligten Firmen und der Gemeinde waren der Einladung gefolgt. Die Investition an der früheren Stelle im Ort sei bewusst erfolgt, sie sei ein klares Bekenntnis zu der Region, zu den Kunden und zu den Menschen. Die neue Filiale, in die die Volksbank 350 000 Euro investiert habe, stehe für die bankeigenen Werte Heimatliebe, Mut und Wertschätzung. Rottenecker dankte der Gemeinde und den beteiligten Handwerksbetrieben aus der Region für die reibungslose Zusammenarbeit beim Umbau. Er sei überzeugt, dass mit den neugestalteten Beratungszimmern, der Empfangshalle und den Serviceterminals in der Filiale ein gutes Aktionsfeld für alle Beteiligten geschaffen worden sei.

Räume sollen ein Platz der Kultur sein

Bürgermeister Kai-Achim Klare freute sich über das „klare Signal der Bank für Rust“. Vor Beginn der umfangreichen Modernisierung habe die Gemeinde „eigentlich nur das Mobiliar und die Heizung auffrischen“ wollen. Sehr schnell aber habe sich der Gemeinderat 2024 zu einer energetischen Komplettsanierung des Gebäudes umentschieden. Die Planung und Umsetzung lag in den Händen des Architekturbüros Bernd Billharz, Ettenheim. Im Obergeschoss des markanten Gebäudes mit dem originalen Glockenturm aus dem Jahr 1892 sollen, so Bürgermeister Klare, bis Ende Februar 2026 Räumlichkeiten für die kommunalen Bereiche Tourismus, Marketing und Kultur fertiggestellt werden. Auch Sitzungen und kulturelle Veranstaltungen könnten künftig dort stattfinden.

Für die Planerin des Umbaus Sandra Kiefer-Weber war die Schaffung von großzügigen, hellen Räumen mit einer vergrößerten SB-Zone und Raum für individuellen Service das Ziel auf insgesamt 170 Quadratmeter gewesen: „Funktionalität und Atmosphäre.“ Alle Räume seien klimatisiert und barrierefrei zugänglich. Die Außenanlagen mit Parkplätzen für Autos und Fahrräder sowie Ladestationen für E-Fahrzeuge werden in den nächsten Wochen fertig gestellt.

Für die vier Kindergärten in Rust gab es seitens der Volksbank Lahr jeweils ein Begrüßungsgeschenk in Form einer Spende in Höhe von 250 Euro, die die Leiterinnen in Empfang nehmen konnten.