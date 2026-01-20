Umbau ist fertig: Die Ruster Volksbank-Filiale hat wieder geöffnet

Ursprünglich sollten nur Mobiliar und Heizung getauscht werden, nun wurde das ganze Gebäude modernisiert. Bis Ende Februar sollen auch das Obergeschoss umgebaut sein.
Nach einer einjährigen Pause für den Umbau öffnete die Betreuungsfiliale der Volksbank Lahr in Rust wieder ihre Türen. Sowohl das geschichtsträchtige Gebäude als auch die Serviceräume wurden einer umfangreichen Modernisierung unterzogen. „Wir sind da, wir lieben Rust,“ sagte Vorstandsvorsitzender Peter Rottenecker in seiner Begrüßung.