Umbau in Hertingen

1 Bürger und Gemeinderäte besichtigten die neu ausgebauten Räume im Hertinger Feuerwehrgerätehaus. Das Kernstück ist der große Versammlungsraum. Foto: Jutta Schütz Die Räume für die Vereine im Hertinger Feuerwehrgerätehaus sind fast fertig.







Link kopiert



Das sogenannte Haus der Vereine konnte im Anschluss an die Ortsbegehung am Montagabend (wir berichten noch) besichtigt werden. Viele neugierige Bürger und auch einige Gemeinderäte nahmen das Angebot an. Durch die Räume führte der Hertinger Abteilungskommandant Max Fredrich.