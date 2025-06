Umbau in drei Tagen: Haslacher Feuerwehrauto mit Dachterrasse

1 Tim Messner (links) und Dominik Kloppe haben innerhalb von wenigen Tagen das Löschfahrzeug zu einem Campingwagen umgebaut Foto: Reinhard Die Feuerwehrleute Tim Messner und Dominik Kloppe haben ein Löschfahrzeug zum Campingwagen umgebaut.







Link kopiert



Wohnmobile und Campingwagen gibt es vielen Farben. Meistens sind sie weiß, ein rotes Fahrzeug fällt auf. Dass Tim Messner und Dominik Kloppes mit ihrem Gefährt die Blicke auf sich ziehen, liegt aber nicht nur an dessen Farbe. Es ist kein normaler Campingwagen. Sie haben ein Löschfahrzeug so umgebaut, dass sie darin schlafen können und in ihm alles untergebracht, was sie für kleine Reisen benötigen.