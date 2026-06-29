Umbau in Dornstetten: Darum ist die Freude beim Team der Kur-Apotheke groß

„Wir sind noch da“, sagt Anne Sejic, Inhaberin der Kur-Apotheke in Dornstetten. Zahlreiche Baustellen haben dem Team in den vergangenen Monaten viel abverlangt.

„Umbau“ ist wohl das treffendste Wort, um die zurückliegenden Monate für Anne Sejic und das Team der Kur-Apotheke Dornstetten zu beschreiben. Nicht nur im übertragenen Sinne mit der Apothekenreform, sondern ganz konkret, mit zahlreichen Baustellen am und vor dem Haus. Davon berichtet die Stadt Dornstetten in einer Pressemitteilung.

Bei einem Ortsbesuch haben sich Bürgermeister Bernhard Haas und Wirtschaftsförderin Hanna Schneider ein Bild von den Veränderungen gemacht. „Wir sind noch da“, sagt Inhaberin Anne Sejic, als sie gemeinsam mit Filialleiterin Carmen Wolf Bürgermeister Bernhard Haas und Wirtschaftsförderin Hanna Schneider in der Kur-Apotheke Dornstetten begrüßt. Neu sieht alles aus – die Fassade der Kur-Apotheke, der Eingangsbereich und der Platz davor, wo jetzt die verkehrsberuhigte neue Hauptstraße verläuft.

Doch die zurückliegenden Monate waren anstrengend und die neuen Aufgaben der Apothekenreform sowie zunehmende bürokratische Anforderungen lassen wenig Zeit, um Luft zu holen.

„Wir sind uns bewusst, dass die Baustelle an der Hauptstraße und vor der Stadthalle den Ladengeschäften in diesem Bereich viel abverlangt hat“, sagt Haas. „Wenn wir jetzt eine schöne neue Hauptstraße mit Verweilqualität haben, dann auch deshalb, weil sie es mitgetragen haben.“

Sanierungsarbeiten am Gebäude

Anne Sejic und ihr Team sind einfach froh, dass die Bauphase für sie beendet ist. Denn zeitgleich zur städtischen Baumaßnahme liefen auch umfangreiche Sanierungsarbeiten am Gebäude der Apotheke, welche für die Kunden zusätzliche Einschränkungen brachten. Jetzt sind alle Arbeiten abgeschlossen. „Wir haben auch wieder gute Parkmöglichkeiten vor dem Haus“, freut sich Anne Sejic. Diese sind den Kunden wichtig, denn ein beträchtlicher Teil kommt mit dem Auto aus den umliegenden Gemeinden zur Kur-Apotheke nach Dornstetten.

Kopfschmerzen bereiten dem Team der Kur-Apotheke Dornstetten hingegen die steigenden Zuzahlungen für Medikamente und der damit einhergehende Verwaltungsaufwand. Die Zuzahlungen fließen zwar komplett an die Krankenkassen, doch die Apotheken müssen sie einfordern und weiterleiten.

Bürokratie kostet viel Energie

Auch die steigende Bürokratie mit unterschiedlichen Verträgen und Abrechnungsmodalitäten je nach Krankenkasse kosten im Arbeitsalltag enorm viel Energie. Von ihren Kollegen im Landesapothekenverband weiß Anne Sejic, dass dieses Problem alle plagt. Aber: „Die Apotheken haben keine starke Lobby“, sagt Sejic.

Unterkriegen lässt sich das Team von der Kur-Apotheke in Dornstetten davon aber nicht. „Wir haben jetzt so ein schönes und einladendes Außenbild“, freuen sich Anne Sejic und Carmen Wolf. Damit meinen sie nicht nur die neue Optik der Hauptstraße, sondern auch den Eingangsbereich vor der Apotheke.

Haas: „Werden alles daran setzen, dass...“

Auch Bernhard Haas und Hanna Schneider freuen sich, dass die Gestaltungspläne für Dornstettens Hauptstraße Schritt für Schritt aufgehen. Die Sorgen der Apotheken-Teams nimmt Haas mit. Gleichzeitig betont er: „Mit den beiden Apotheken und vier Hausarzt- beziehungsweise Zweigpraxen sind wir in Sachen Gesundheitsversorgung sehr gut aufgestellt, und wir werden alles daran setzen, dass es so bleibt.“