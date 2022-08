1 Die beliebten Eselspinguine sind aktuell schon in Frankreich. Foto: SEA LIFE

Das Sealife Konstanz bereitet sich auf Umbauarbeiten vor. Ab dem 5.September ist das Aquarium geschlossen und umfangreiche Sanierungs-und Umbauarbeiten werden starten.















Wer die faszinierende Unterwasserwelt noch in diesem Jahr sehen möchte, muss schnell sein, denn schon in zwei Wochen schließt Sealife . Wie das Sealife in einer Pressemitteilung erklärt, sind die ersten Tiere - die zehn Eselspinguine - bereits in ihr Übergangsquartier umgezogen.

Leitung zufrieden mit Unterkunft in Brest

Aufgrund ihrer bevorstehenden Mauser hätten sie schon vorab ihre Reise nach Frankreich angetreten, von wo aus sie dann nach den Umbauarbeiten wieder nach Konstanz zurückkehren würden. Ihr vorübergehendes Zuhause im Océanopolis in Brest kennen sie bereits, dort sind sie nämlich geschlüpft. David Garcia, Leiter der Aquaristik des Sealife in Konstanz, freut sich über die Unterkunft im Nachbarland und wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Wir sind glücklich, dass das Océanopolis den Pinguinen ein schönes Zuhause für die Zeit der Renovierung bieten kann.“

Umbau dauert mehrere Monate

Noch bis zum 4. September ist die Unterwasserwelt für kleine und große Besucher geöffnet. Das Sealife teilt mit: "Die Umbauzeit wird mehrere Monate betragen und die Wiedereröffnung des neu gestalteten Aquariums ist für Frühjahr 2023 geplant." David Garcia und das gesamte Team freuen sich allerdings jetzt schon auf die Wiedereröffnung der Ausstellung mit neuen Highlights und natürlich auch auf die Rückkehr der Unterwasserbewohner – ganz besonders der Eselspinguine.