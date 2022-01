1 Die Siebentäler Therme in Bad Herrenalb soll auf Vordermann gebracht werden. Foto: Kugel

Die Siebentäler Therme in Bad Herrenalb soll für rund 13,4 Millionen Euro saniert und umgebaut werden. Das hat der Gemeinderat am 30. Juni vorigen Jahres beschlossen. Wir fragten Projektleiter Eberhard Oehler, wie denn der aktuelle Stand ist.















Bad Herrenalb - "Es war viel Arbeit, aber nun haben wir es geschafft", so wurde Ende September vorigen Jahres Bad Herrenalbs Stadtkämmerer Albert Wilhelm in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Er freue sich über die Fertigstellung des ersten Förderantrages zur Sanierung der Siebentäler Therme, den er gemeinsam mit Karina Herrmann, der Geschäftsführerin der Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH, und Bürgermeister Klaus Hoffmann ausarbeitete. "Die Mittel werden im Falle einer Bewilligung vollständig an die Stadtwerke weitergeleitet", erklärte Wilhelm das weitere Prozedere, "denn diese müssen die Sanierungsarbeiten finanzieren. Unsere Aufgabe war es, den Antrag für die Stadtwerke zu stellen. Dazu sind wir gesetzlich verpflichtet". Bürgermeister Hoffmann gab den Antrag in dreifacher Ausfertigung persönlich beim Regierungspräsidium in Karlsruhe ab. Die Stadt hofft seither auf Fördermittel in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.