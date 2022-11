1 Ab Dienstag soll die Kreissporthalle wieder für Schulen und Vereine zur Verfügung stehen. Foto: Alt

Dass die Rottweiler Kreissporthalle gesperrt wurde, um sie als Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge zu nutzen, und dann wochenlang leerstand, hatte in jüngster Vergangenheit vor allem bei Eltern und Schülern für Unmut gesorgt. Nun wird die Halle wieder freigegeben. Wir haben nachgehakt.















Kreis Rottweil - Im September wurde die Kreissporthalle in Rottweil als Notunterkunft für ukrainische Geflüchtete eingerichtet. Dafür wurden Sportgeräte umgeräumt, der Boden gereinigt und mit einer Schutzschicht versehen, Sichtschutz an Fenstern angebracht, Heizungs-, Belüftungs- und Beleuchtungsanlagen umgestellt, Trennwände aufgebaut und einiges mehr. Nun wird das alles rückgängig gemacht.

Dass ankommende Flüchtlinge untergebracht werden müssen, hatten Kritiker nachvollziehen können – doch viele hatten sich gefragt, warum die Halle so weit im Voraus gesperrt werden musste, wenn sie noch gar nicht gebraucht wurde. Reihenweise fiel der Schulsport aus, obwohl die Halle leer war.

Man prüfe stetig eine mögliche Freigabe und werde die Einrichtung dann zurückbauen – "auch wenn’s Geld kostet", hatte es darauf vergangene Woche von Seiten des Rottweiler Landratsamtes geheißen. Nun teilte es am Donnerstag mit, dass vorübergehend wieder grünes Licht für den Schul- und Vereinssport gegeben wird.

Erst Aufbau, dann Rückbau

Mit Hochdruck gehe es jetzt an den Rückbau der Trennwände. Voraussichtlich ab kommenden Dienstag, 8. November, werde die Halle wieder für sportliche Aktivitäten zur Verfügung stehen. Die aktuelle Entwicklung der Geflüchtetenzahlen lasse es zu, die als Notunterkunft vorbereitete Kreissporthalle mit insgesamt 145 Plätzen jetzt für den Sport freizugeben.

Laut Angela Jetter, Sozialdezernentin im Landratsamt, hat das Land für den Monat November 58 Asylbewerber angekündigt, die im Landkreis Rottweil eine Unterkunft benötigen. Eine Unbekannte bleibt jedoch: "Was die direkten und damit kurzfristigen Zugänge von ukrainischen Geflüchteten angeht, ist eine Prognose nicht möglich", so Jetter.

Vorsichtiger Optimismus für November

In der vergangenen Woche mussten sie und ihr Team 26 Geflüchtete unterbringen, die Woche davor noch doppelt so viele. "Wenn die Entwicklung keine völlig unerwartete Wendung nimmt, ist es machbar, die ankommenden Menschen auch ohne die Notunterkunft in der Kreissporthalle unterzubringen, zumindest im Monat November".

Auf Nachfrage bei Brigitte Stein, Pressesprecherin des Landratsamtes, teilt diese mit, dass derzeit rund 860 Personen in etwa 40 Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Etwa 500 davon sind Ukrainer. Im Moment verfüge man über 180 freie Plätze in Gemeinschaftsunterkünften. Auch wenn das auf den ersten Blick viel sei, so handle es sich vor allem um viele kleine Einheiten. Das bedeute, dass es beispielsweise schwieriger sei, Unterkünfte für größere Familien bereitzustellen, um diese nicht trennen zu müssen, so Stein.

Die Aula des Berufsschulzentrums, in denen kurzfristig 50 Personen untergebracht worden waren, sei inzwischen wieder leer. Die Menschen hätten auf Gemeinschaftsunterkünfte im Landkreis verteilt werden können. Somit habe man nun erst einmal einen kleinen Puffer, falls die Zahl der Ankömmlinge steigen sollte.

Einmaliger enormer Anstieg?

Natürlich verstehe man die Anliegen der Schüler und Eltern, bei teilweise mehr als 50 Direktzugängen, deren Zahl anders als die der vom Land zugewiesenen Flüchtlinge nicht abschätzbar sei, habe man sich jedoch vorbereiten müssen, so die Pressesprecherin. Wie sich nun herausgestellt habe, sei die hohe Zugangszahl eventuell eine einmalige Sache gewesen. "Hätte sich das wiederholt, wäre die Belegung der Kreissporthalle auf jeden Fall nötig gewesen", sagt Stein.

Gerald Kramer, für Schulen zuständiger Dezernent im Landratsamt, begrüßt, die Kreissporthalle zumindest vorübergehend wieder für den Sport zur Verfügung stellen zu können. "Uns ist bewusst, dass die betroffenen Schulen in den vergangenen Wochen spürbare Einschränkungen hinnehmen mussten", sagt er. Schulen, Kreis- und Stadtverwaltung hätten sich gemeinsam bemüht, alternative Lösungen für den Sportunterricht zu finden. "Das alles ist mit deutlich mehr Aufwand verbunden, und deshalb gilt allen Beteiligten mein Dank", so Kramer.

Keine Garantie

Man hoffe nun, dass die Lage nun so bleibe, könne aber keine Garantie dafür geben, dass die Halle in ein paar Wochen nicht doch wieder kurzfristig für Flüchtlinge umgebaut werden muss. So lange es möglich ist, die Halle für den Sport freizuhalten, wird dies getan, versichert die Landkreisverwaltung.

Nach der Aula des Berufsschulzentrums sei sie die nächste Möglichkeit. Zumal man auch dann unter Druck geraten könne, wenn man mehr Flüchtlinge von Landesseite aufnehmen müsse. Die Herausforderung, vom Land kurzfristig zugewiesene Flüchtlinge unterzubringen, bleibe bestehen: "Vorrangig müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen ein Dach über dem Kopf haben". so Gerald Kramer.

Utensilien werden zwischengelagert

Um alles wieder aufzubauen, benötigt man laut Landratsamt etwa zwei Wochen. Die Utensilien dafür werden – ohne den Schul- oder Vereinssport zu behindern – zwischengelagert, damit sie schnell wieder verfügbar sind, heißt es.

Stefan Steinert und Ingo Lütjohann, die Schulleiter der Erich-Hauser-Gewerbeschule und der Nell-Breuning-Schule, zeigen sich erleichtert darüber, dass der Schulsport nun zumindest vorübergehend wieder wie geplant stattfinden kann. "Den Ersatzunterricht in anderen Sporthallen zu organisieren, war keine leichte Aufgabe. Umso mehr freuen wir uns, dass das Landratsamt die Halle nun umbaut und uns wieder zur Verfügung stellt."

Beide hoffen, dass die Situation bis zu den Weihnachtsferien stabil bleibt – das Landratsamt wird die Lage immer wieder aktuell bewerten und entsprechend reagieren, versichert es.