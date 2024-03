Umbau der Heimstätte der Stuttgarter Kickers: Mit Sitzplätzen - das ist der Plan mit der Gegengerade auf der Waldau

1 Der A-, B- und C-Block bietet aktuell Platz für insgesamt 4015 Stehplatzbesucher. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Haushaltsmittel sind bewilligt, der Neubau der Gegengerade im Gazi-Stadion ist längst beschlossene Sache. Doch wann beginnen die Arbeiten? Was passiert mit den Stehplätzen? Und wäre das Stadion sogar zweitligatauglich? Ein Überblick.









Der Durchmarsch in die dritte Liga ist noch lange nicht perfekt, doch die Chancen des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers in der kommenden Saison eine Etage höher zu spielen, stehen nicht schlecht. Elf Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung immerhin sieben Punkte. In den noch ausstehenden fünf Regionalliga-Heimspielen sowie dem WFV-Pokal-Viertelfinalknüller gegen Drittliga-Spitzenreiter SSV Ulm 1846 (16. April, 19 Uhr) dürfte das Gazi-Stadion sehr gut besucht sein.