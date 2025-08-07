Umbau bis Juli 2026: Pläne für Josefshaus in Heiligenzell werden konkret

Nach der umfassenden Sanierung sollen spätestens im Juli 2026 die Räume der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Das Josefhaus soll der Kirchengemeinde und auch der weltlichen Gemeinde künftig im neuen Glanz zur Verfügung stehen. Handelseinig geworden sind sich die Erzdiözese Freiburg, vertreten durch Pfarrer Josef Rösch sowie Zimmermeister Roland Herzog. Bei der Vertragsübergabe am Josefshaus betonte Pfarrer Rösch: „Es ist gut, dass es vorwärts geht.“ Ortsvorsteher Gerold Kadenbach erklärte: „Der Ortschaftsrat war bis ins Detail in die gesamten Pläne eingebunden.“ Einen großen Zugewinn erfahre die Gemeinde über eine Verbreiterung der Straße, indem ein Stück des Hanges zurückgenommen wird. So bleibe künftig auch die Zufahrt der Feuerwehr zum Grundschulgebäude über den Kappelberg erstmals überhaupt gewährleistet. Gut zwei Meter dürfte das Eck in der Oberweirer an Straßenbreite gewinnen. Eine Betonstützmauer mache dies möglich. Ortsvorsteher, Pfarrgemeinderat und Roland Herzog erkennen in dem Umbau und der großen Erneuerung des Josefshauses ein Gemeinschaftsprojekt.