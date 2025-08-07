Umbau bis Juli 2026: Pläne für Josefshaus in Heiligenzell werden konkret

Nach der umfassenden Sanierung sollen spätestens im Juli 2026 die Räume der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Das Josefhaus soll der Kirchengemeinde und auch der weltlichen Gemeinde künftig im neuen Glanz zur Verfügung stehen. Handelseinig geworden sind sich die Erzdiözese Freiburg, vertreten durch Pfarrer Josef Rösch sowie Zimmermeister Roland Herzog. Bei der Vertragsübergabe am Josefshaus betonte Pfarrer Rösch: „Es ist gut, dass es vorwärts geht.“ Ortsvorsteher Gerold Kadenbach erklärte: „Der Ortschaftsrat war bis ins Detail in die gesamten Pläne eingebunden.“ Einen großen Zugewinn erfahre die Gemeinde über eine Verbreiterung der Straße, indem ein Stück des Hanges zurückgenommen wird. So bleibe künftig auch die Zufahrt der Feuerwehr zum Grundschulgebäude über den Kappelberg erstmals überhaupt gewährleistet. Gut zwei Meter dürfte das Eck in der Oberweirer an Straßenbreite gewinnen. Eine Betonstützmauer mache dies möglich. Ortsvorsteher, Pfarrgemeinderat und Roland Herzog erkennen in dem Umbau und der großen Erneuerung des Josefshauses ein Gemeinschaftsprojekt.

Pfarrer Rösch bekennt: „Ich habe das wenigste beigetragen und nur am Rande mitgewirkt.“ Der markante Schriftzug und Namen des Josefshauses soll ebenso bleiben wie das seit 1929 angebrachte Buntglasfenster auf der Ostseite.

14 Parkflächen stehen künftig rund um das Haus zur Verfügung

Lediglich das Gelände dürfte etwas aufgefüllt werden, um so auch ein gewisses Maß an Barrierefreiheit zu erreichen.

14 Parkflächen stünden künftig zur Verfügung, davon auch einige wie bisher auf Gemeindegrund, wobei kein einziger im Altbestand nachgewiesen sein müsste. Ein Aufzug soll alle drei Geschosse vom Keller bis unters Dach miteinander verbinden. Angedacht sei ein Mehrgenerationenhaus.

Ortsvorsteher Kadenbach freut sich darüber, dass künftig im Josefshaus gefeiert werden könne. Die Heiligenzeller liebten ihre Fasent, die sich der Ortsvorsteher nun wahrlich nicht in der St. Georgskapelle im Heiligenzeller Schlössle vorstellen könnte. Ob die Gemeinde künftig das Josefshaus auch für die Schule nutzen wird – eine Alternative hat sie nicht wirklich –, bleibe einer Entscheidung des Gemeinderats vorbehalten, so Kadenbach. Ein Mehrzweckboden soll den Raum auch für Gymnastik und Turnen attraktiv machen. Das Gebäude soll zudem neben einer Großküche über ausreichend sanitäre Anlagen verfügen.

Kirchengemeinde hat für die Nutzung einen Vertrag abgeschlossen

Die Kirchengemeinde habe einen Zehnjahresvertrag für die Nutzung der Räume abgeschlossen. Kirchenchor und Ministranten finden im sanierten Josefshaus neue Räume. Die Zufahrt zum Gebäude gelingt über ein Gemeindegrundstück. „Für uns als Kirchengemeinde und als politische Gemeinde ist die Entwicklung des Josefshauses ein Gewinn“, sagt Ortsvorsteher Kadenbach, der auch Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirchengemeinde Friesenheim ist.

Kosten

Das Josefshaus wurde von der Kirchengemeinde zum Verkauf angeboten. Für eine Sanierung des Gebäudes, das aus dem Jahr 1929 stammt, haben 2020 geschätzte Investitionskosten in Höhe von 1,1 Millionen Euro im Raum gestanden. Außerdem kostete das Gebäude jährlich mehr als 28 000 Euro sowie Betriebskosten von knapp 24 000 Euro. Über den Verkaufspreis wird geschwiegen.