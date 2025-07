„Umbau bereitet Bauchschmerzen“: Grundschule in Ichenheim muss für 17 Millionen Euro erweitert werden

Der Besuch des CDU-Abgeordneten Johannes Rothenberger fand in einem der Thematik angemessenen Ort statt: der Grundschule Ichenheim. Schließlich stand die Ganztagsbetreuung sowie der Umbau der Grundschule im Mittelpunkt des Austauschs. „Die Ganztagsschule machen wir für unsere Kinder“, begrüßte Bürgermeister Tobias Uhrich den Gast sowie Vertreter der Verwaltung und der Neurieder Schulen. Bei dem komplexen Projekt seien alle Gremien und Schulen mit an Bord. „Es ist mir ein große Freude, herzukommen“, betonte Rothenberger zu Beginn. Seit zehn Jahren kennen sich der Abgeordnete und Neurieds Bürgermeister, daher sei die Vertrautheit groß. „Alle Kommunen haben die Herausforderung, die Ganztagsbetreuung zu gewährleisten“, stellte er klar. Daher sei er auf das Konzept von Neuried gespannt.

Die Hauptamtsleiterin der Gemeinde Neuried, Simone Labiche, erklärte anhand einer Präsentation die Schritte zur Umsetzung der Ganztagsbetreuung. „Die Klausurtagung im November 2022 war der Startschuss“, erinnerte sich Labiche. Am wichtigsten war die Einbindung der Bevölkerung, daher fand im März 2023 eine Infoveranstaltung für die Bürger statt.

Der Umbau wird deutlich teurer als angenommen

Eine 20-köpfige Arbeitsgruppe habe sich im September 2024 gebildet und ab März diesen Jahres wurden direkt die Eltern befragt. „Als Ergebnis haben wir uns eine offene Ganztagsschule in der vier mal sieben Variante entschieden“, so Labiche. Bei diesem Modell werden die Kinder an vier Tagen in der Woche bis 15 Uhr betreut und haben an einem Tag nachmittags frei. „Personalprobleme haben wir keine“, schloss die Hauptamtsleiterin ab.

Für die Erfüllung des Ganztagsanspruchs müsse die Grundschule umgebaut und erweitert werden. Uhrich gab offen zu: „Der Umbau bereitet uns Kopfschmerzen.“ Die stellvertretende Bauamtsleiterin, Sieglinde Meinlschmidt, erläuterte, dass das Konzept ein Erweiterungsbau im zweiten Stock, der Abriss des Pavillons, eine neue Mensa sowie ein Schulhof auf dem bisherigen Parkplatz vorsehe. Die Kosten haben es in sich: Sie belaufen sich auf rund 17 Millionen Euro.

Die Größenordnung der Kosten sei überdimensional, so Uhrich. Man habe mit zehn bis zwölf Millionen Euro gerechnet. „Wir brauchen Unterstützung, wir kommen nicht hinterher“, appellierte er an den Politiker und verwies auf das Konnexitätsprinzip (Wer eine Aufgabe überträgt, ist finanziell verantwortlich; bei der Ganztagsbetreuung also das Land Baden-Württemberg). Schutterzells Ortsvorsteher Thomas Eble schloss sich der Forderung an: „Der Bund müsste es mit einem Paket finanzieren, das hätte schon vor zwei Jahren gemacht werden sollen.“ Die Gemeinde sei oft Letzter in der Schlange und müsse am Ende den Kopf hinhalten.

Rothenberger antwortete den Fragen mit seinem Ziel in der Politik: „Ich möchte Gesetze, die funktionieren.“ Er habe einen hohen Anspruch an sich, daher möchte er sich für eine finanzielle Unterstützung einsetzen. Er wisse nicht, was er erreichen könne, aber „ich kümmere mich darum“.

Das Bürgerhaus stellt ein positives Beispiel dar

Er habe sich beispielsweise in Fachgesprächen dafür ausgesprochen, dass bei der Ausbildung von Physiotherapeuten mehr Geld für Stellen bereitgestellt werde. Da der Haushalt erst im September verabschiedet wird, nütze es den jungen Menschen leider nichts mehr. Uhrich ergänzte, dass in Neuried nicht nur geplant, sondern auch gebaut werde. Dazu zähle das Bürgerhaus in Schutterzell, das im Mai feierlich eingeweiht wurde und die Sanierung der Mehrzweckhalle in Müllen, die im nächsten Jahr ansteht. „Wir haben einen Investitionsstau“, bekräftigte Neurieds Bürgermeister. Die Bürger erwarten zu Recht, dass etwas passiere. Aber: „Wir haben eine tolle Kommunalpolitik, sind handlungsfähig und möchten nicht jammern!“

Gleichzeitig sei finanzielle Hilfe für den Umbau der Grundschule notwendig. Neben der Unsicherheit bei der Finanzierung sei noch völlig unklar, wie die Übergangszeit ab dem Schuljahr 2026/27 aussehen werde. Da der Umbau bis dahin nicht abgeschlossen sein werde, müsse man die Schüler eventuell in ein Containerdorf auslagern. „ Es sind noch unglaublich viele Fragen offen“, stellte Uhrich fest. Rothenberger verteilte dem Gemeindeteam, dem Gemeinderat und den Schulen „ein großes Kompliment für die Projektgestaltung und die positive Haltung“. Es sei lobenswert, dass Neuried beim komplexen Thema Ganztagsbetreuung nicht resigniere wie andere Kommunen. Zum Schluss durfte sich der Bundestagsabgeordnete ins goldene Buch der Gemeinde Neuried eintragen.

Ende der Grenzkontrollen?

Die Kontrollen an der Grenze zu Frankreich in Kehl wurden auch zum Thema. Rothenberger wollte wissen, ob es im Dorf zu Verkehrseinschränkungen komme. Dies wurde verneint, es gebe lediglich einen Rückstau von der L 98 auf die L 75, so Eble. Ein Ende ist indes nicht in Sicht: „Die Kontrollen sollen bis nächstes Jahr weiterlaufen“, bestätigte der Abgeordnete.