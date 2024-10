Um zehn Prozentpunkte: Schömberg plant eine Erhöhung der Gewerbesteuer

1 er Gemeinderat stimmt am Mittwoch darüber ab, ob die Gewerbesteuer erhöht wird. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Die Stadt Schömberg muss seine Finanzen auf den Prüfstand stellen – sonst bekommt sie über kurz oder lang ein Liquiditätsproblem. Daher wird in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 30. Oktober, über eine Anhebung der Gewerbesteuer beraten.









Bei der Haushaltsverabschiedung im Frühjahr wurde deutlich, dass die Stadt Schömberg den Gürtel enger schnallen muss, um alle Kosten decken zu können und keine Liquiditätsprobleme zu bekommen. Geschraubt werden soll nicht nur an der Ausgabenseite – alle Budgets sollen um zehn Prozent gekürzt werden – , sondern auch an der Einnahmenseite. Für das kommende Jahr wollten sich Verwaltung und Gemeinderat unter anderem die Gewerbesteuer zur Brust nehmen werden. Am kommenden Mittwoch, 30. Oktober, berät der Schömberger Gemeinderat über eine Erhöhung.