Ein E-Bike-Fahrer radelt von Calw in die Sahara

1 Andreas Weeber (von links), Werner Böckle, Florian Kling und Jan Jochens freuen sich auf die Aktion. Foto: Verstl

Werner Böckle will bis Ende Juni an seinem Ziel ankommen. Es soll aber nicht nur ein Härtetest des neuen Gefährtes eines Calwer Start-up-Unternehmens werden. Vor allem will er mit der Aktion Spenden für behinderte Menschen sammeln.









„An sich bin ich fertig und könnte losfahren.“ Werner Böckle steht in Radsport-Outfit und Satteltaschen vor seinem Waldbike und gibt sich startklar. Seine Tour in die Sahara beginnt allerdings erst an diesem Freitag, 2. Juni.