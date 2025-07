Um jeden Punkt gepokert: So lief der Abiball am Lahrer Scheffel-Gymnasium

Nach einem ökumenischen Gottesdienst, bei dem die Motive des Anfangsgottesdienstes zu Beginn der fünften Klasse im Jahr 2017 wieder aufgegriffen wurden, hat das Scheffel-Gymnasium seine 52 Abschlussschüler verabschiedet. Zu Recht stolz war man auf einem Gesamtschnitt von 2,1, wie die Schule in einer Pressemitteilung berichtet. Viermal gab’s die Traumnote 1,0 – für Elisabeth Kramer, Fanny Kraushaar, Jana Leppert und Marlene Schmidt. Gefeiert wurde mit Sekt, Luftballons und einem Fingerfood-Buffet in der LGS-Halle.

Zum feierlichen Einmarsch auf den dem Anlass sehr angemessenen Coldplay-Song „Viva la Vida“ bekamen alle Abiturienten eine rote Rose von den beiden Vertretern des Fördervereins der Schule, Patrick Heby und Christine Marrek, überreicht. Schulleiterin Antje Bohnsack dankte den Eltern und den Lehrern für die Begleitung der Kinder auf ihrem Weg – aber auch den Abiturienten selbst für deren Arbeitskraft, ihren Esprit und die bereichernden Persönlichkeiten: „Euer Engagement am Scheffel – in AGs, in Projekten, im Schulalltag – hat nicht nur Spuren hinterlassen, sondern unsere Schule bereichert.“

Mit vier Wünschen schickte Bohnsack die jungen Erwachsenen auf ihren weiteren Lebensweg: „Verantwortung übernehmen, den eigenen Weg gehen, sich engagieren, glücklich sein.“

Die Abirede der Schüler teilten sich Sabrina Himmelsbach, Jana Leppert, Lilli Meßmer und Maya Josephine Vogt, wie es in der schulischen Pressemitteilung weiter heißt. Dabei knüpften an das Abi-Motto „Welcome to Abi Vegas – Um jeden Punkt gepokert“ an und warfen einen Blick auf das Leben als Spiel, in dem man auch einmal einen Einsatz wagen oder pokern müsse und nicht unbedingt immer derjenige mit dem besten Blatt gewinne.

Auch sie dankten Eltern und Lehrkräften und sagten, die Zeit am Scheffel sei einfach unvergesslich und etwas Besonderes.

Schulleiterin Antje Bohnsack gibt Schülern vier Wünsche mit auf den Weg

Die Preisträger sind laut Pressemitteilung der Schule Lena Bläsi (Theaterpreis des Freundeskreises für herausragendes Engagement), Helene Cannie (Otto-Dix-Preis Kunst), Sulaiman Dikou (Ferry-Porsche-Preis Physik/Mathematik, Würdigung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Würdigung der Gesellschaft Deutscher Chemiker, Sozialpreis des Elternbeirats), Matthias Erke (Dank der Musikfachschaft für herausragendes musikalisches Engagement), Lina Frieß (Dank der Musikfachschaft für herausragendes musikalisches Engagement, Sozialpreis des Elternbeirats), Gloria Hanus (Geschichtspreis, Preis des Verbands Deutscher Schulgeographie, Lateinpreis Humanismus heute), Sabrina Himmelsbach (Geographie-Preis), Nele Isenmann (Sportpreis Alfred-Maul-Gedächtnismedaille, Preis der deutschen Mathematiker-Vereinigung), Emil Kinsvater (Preis der deutschen, physikalischen Gesellschaft, Preis der Gesellschaft für Informatik), Elisabeth Kramer (Herrmann Maaß Preis für evangelische Religion, Schulpreis Englisch, Dank der Musikfachschaft für herausragendes musikalisches Engagement), Fanny Kraushaar (Scheffel-Preis Deutsch, Schulpreis Englisch, Schulpreis Französisch, Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker), Pia Leimenstoll (Wirtschaftspreis vom Verein für Sozialpolitik), Jana Leppert (Südwestmetall – Schulpreis Ökonomie), Lilli Meßmer (Dank der Musikfachschaft für herausragendes musikalisches Engagement), Ajla Omicevic (Gemeinschaftskundepreis der Landeszentrale für politische Bildung, Preis für Debating), Marlene Schmidt (Hebel-Preis Deutsch, Schulpreis Englisch-Bili, Schulpreis Biologie) und Nicole Strak (Würdigung Deutsche Physikalische Gesellschaft, Würdigung der Gesellschaft Deutscher Chemiker).

Musik und Tanz

Musikalisch umrahmt wurde die Feier der Scheffel-Gymnasums von zwei Stücken des Musik- und des Französischgrundkurses. Und natürlich durfte auch der Abitanz nach dem Dank an die Leistungskurslehrer nicht fehlen, wie es in der Pressemitteilung der Schule heißt.