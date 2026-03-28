Um Finanzen zu entlasten: Wohnungen in der Oberwolfacher Schulstraße werden verkauft

Mit Kosten von rund 1,26 Millionen Euro wird das gemeindeeigene Gebäude umfassend modernisiert. Vor allem die Dachwohnungen sollen schnell den Besitzer wechseln.
Was lange währt: Im Juli 2020 entschied der damalige Gemeinderat mit großer Mehrheit, das Vorkaufsrecht der Gemeinde für das Gebäude Schulstraße 11 durchzusetzen. Knapp sechs Jahre und einige Diskussionen später legte der Rat am Dienstag die endgültige Marschrichtung fest: Nach der Aufstockung und Sanierung des Gebäudes sollen alle dann sechs Wohnungen schnellstmöglich auf dem freien Markt zu Geld gemacht werden.