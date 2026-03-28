Um Finanzen zu entlasten: Wohnungen in der Oberwolfacher Schulstraße werden verkauft

Mit Kosten von rund 1,26 Millionen Euro wird das gemeindeeigene Gebäude umfassend modernisiert. Vor allem die Dachwohnungen sollen schnell den Besitzer wechseln.

Was lange währt: Im Juli 2020 entschied der damalige Gemeinderat mit großer Mehrheit, das Vorkaufsrecht der Gemeinde für das Gebäude Schulstraße 11 durchzusetzen. Knapp sechs Jahre und einige Diskussionen später legte der Rat am Dienstag die endgültige Marschrichtung fest: Nach der Aufstockung und Sanierung des Gebäudes sollen alle dann sechs Wohnungen schnellstmöglich auf dem freien Markt zu Geld gemacht werden.

Team-Planwerk-Chef Michael Feger stellte dem Rat eine vierte Variante für den Umbau des Hauses vor, in der die im Februar vom Rat vorgebrachten Wünsche eingearbeitet waren: zusätzliche Stellplätze – insgesamt jetzt zehn –, Fahrradstellplätze, vergrößerte Balkone und das Satteldach auf 25 Grad Neigung geändert. Die alte Balkendecke zwischen dem Obergeschoss und dem neuen Dachgeschoss sei nicht tragfähig und müsse für die Aufstockung neu angelegt werden. Insgesamt soll das Gebäude am Ende 399 Quadratmeter Wohnfläche in sechs Wohnungen bieten, zusätzlich 151 Quadratmeter Zubehörfläche.

Die Kosten für Aufstockung und Modernisierung schätzte Feger auf insgesamt rund 1,26 Millionen Euro brutto. 43 Prozent davon (rund 543 000 Euro) entfielen auf die vier Bestandswohnungen inklusive anteiliger Kosten an der Photovoltaikanlage, also rund 2087 Euro je Quadratmeter. Die übrigen 57 Prozent (rund 713 000 Euro) auf die neuen Wohnungen im aufgesetzten Dachgeschoss, 5164 Euro je Quadratmeter.

Allerdings betonte Feger: In den Bestandswohnungen seien nur Außendämmung und neue Fenster vorgesehen. „Mehr nicht. Das Einzige, was wir dazu machen, ist der schöne große Balkon“, erklärte er.

Der Verkauf ist günstiger für die Gemeinde

„Sonst bleibt das innen so, wie es jetzt ist“, betonte er. Im Dachgeschoss hingegen sollen mit der Planung „hochwertige Wohnungen“ entstehen.

Feger skizzierte drei mögliche Förderszenarien mit KFW-Krediten, ELR- beziehungsweise Bafa-Förderung. Die Spanne möglicher Zuschüsse reichte von rund 100 000 bis 172 400 Euro. Kämmerer Thomas Springmann hatte seinerseits verschiedene Szenarien über eine Laufzeit von 25 Jahren durchgespielt und die Auswirkungen auf Liquidität und Haushalts-Ergebnis im Fokus.

„In den allermeisten Fällen ist es so, dass wir im Ergebnis dann am günstigsten fahren, wenn wir die Wohnungen sanieren und verkaufen.“ Es gebe nur wenige Szenarien, in denen eine Weitervermietung der Bestandswohnungen die Gemeinde „unterm Strich günstiger kommt – und das auch nur mit einem geringen Unterschied“. Das Thema Liquidität werde für Oberwolfachs andere Großprojekte eine große Rolle spielen. „Deswegen tendiere ich dazu, das Gebäude zu sanieren und die Wohnungen dann auf den Markt zu bringen – alle.“

Auch Bürgermeister ist für den kompletten Verkauf

Bürgermeister Jürgen Nowak schloss sich diesem Ziel an: „Ich persönlich habe nicht verstanden, dass man das Haus kauft. Wir brauchen keine Mietwohnungen, wir sind kein Vermieter – deswegen bin ich für einen kompletten Verkauf.“

Auch im Rat überwogen die Stimmen für Sanierung und Komplett-Verkauf. „Jeder weiß: Wohnraum ist knapp, nachgefragt und gesucht“, sagte Martin Dieterle. „Da schaffen wir was. Das führt zu einem guten Ende – ich glaube dran“, so Manfred Harter.

Bei einem Nein von Fridolin Faist beschloss der Rat, die Dachwohnungen nach Bauende umgehend, die vier vermieteten baldmöglichst zu verkaufen.

Rückblick

Die Zukunft des Gebäudes ist seit Jahren Thema. Allerdings wurde das Vorhaben mehrfach verschoben. 2020 wurden verschiedene Planungsbüros angefragt, doch nur zwei gaben ein Angebot ab.