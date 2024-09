Um die bisherige Nutzung sicherzustellen: Gemeinde Ringsheim kauft Pfarrhaus

1 Das Pfarrhaus gehört zur historischen Ortsmitte von Ringsheim. Nun hat es die Gemeinde gekauft. Foto: Gemeinde

Die katholische Kirche wird das historische, denkmalgeschützte Gebäude in der Ortsmitte zum kommenden Jahreswechsel an die Gemeinde verkaufen.









Das Ringsheimer Pfarrhaus wechselt in Kürze die Eigentümerin. Das teilten Pfarrer Josef Rösch und Bürgermeister Pascal Weber jetzt im Rahmen einer Pfarrversammlung mit und gaben es am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Mit dem Verkauf an die Gemeinde soll das Gebäude in öffentlicher Hand bleiben und gleichzeitig weiterhin den bisherigen Nutzern sowie der Bürgerschaft zur Verfügung stehen.