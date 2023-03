So ist die Lage an der Baugrube in Schwenningen

1 Die Grube in der Sturmbühlstraße in Schwenningen ist mittlerweile provisorisch gesichert, nachdem am Freitag und Samstag das THW und ein Bauunternehmen anrücken mussten. Foto: Marc Eich

Die Baugrube in Schwenningen kommt auch am Samstag nicht zur Ruhe. Über Stunden hinweg müssen die Wände gesichert werden – so ist nun die Lage vor Ort.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Aufregung am Freitag war groß, nachdem ein Bauherr mit seinen Baggerarbeiten in der Sturmbühlstraße dafür gesorgt haben soll, dass die Wände einer Baugrube teilweise nachgaben und drei Objekte einsturzgefährdet waren.

Von 18 Uhr am Freitagabend bis 2.30 Uhr am frühen Samstagmorgen waren Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und ein Bauunternehmen vor Ort, um die Grube provisorisch zu sichern. Doch damit war die Angelegenheit noch lange nicht abgehakt.

Denn nur wenige Stunden später war bereits wieder Bewegung in den Erdmassen. „Um vier Uhr hat es gerumpelt“, wird vor Ort ein Zeitungsausträger zitiert. Tatsächlich hätte sich die Situation an der rechten Seite der Grube - angrenzend an einen Carport, aus dem ein Anhänger drohte abzustürzen - als weiterhin kritisch erwiesen.

THW wieder erneut zur Hilfe gerufen

Die Folge war erneut ein stundenlanger Einsatz. Denn nachdem am Samstagvormittag der Leitstelle abermals vermeldet wurde, dass es an den Wänden bröckeln würde, rief sie ein weiteres Mal den Einsatzleiter vom Dienst der Feuerwehr zur Stelle. Dieser wiederum veranlasste nochmals die Alarmierung des Technischen Hilfswerks.

Gegen 12 Uhr trafen insgesamt 14 Helfer des THW-Ortsverbands Villingen-Schwenningen, der Trupp Einsatzstellen-Sicherungssystem aus Ofterdingen sowie zwei Baufachberater vom THW in Waldshut an der Einsatzstelle ein. Man entschied sich dazu, die gefährdeten Objekte erneut mittels Laser zu überwachen, um bei möglichen Bewegungen schnell reagieren zu können.

Insgesamt 800 Tonnen Material verbaut

Klar war: Die Grube musste weiter fachgerecht gesichert werden. Diese Aufgabe übernahm abermals eine Baufirma, die Aushub an die Einsatzstelle fuhr. Robin Steinkamp, Zugführer beim THW-Ortsverband Villingen-Schwenningen: „In der Nacht auf Samstag wurden 400 Tonnen angeliefert, im Laufe des Samstags wurden nochmal 400 Tonnen verbaut.“ Damit war auch die rechte Seite der Grube gesichert. Zudem wurde der Aushub mit Planen bedeckt.

Gegen 19 Uhr konnte der Einsatz vor Ort beendet werden. Am Sonntag wurde die Baugrube derweil kritisch und auch kopfschüttelnd von Anwohnern beäugt. „Der hat über ein Jahr lang das Haus abgerissen – ganz alleine!“, erzählt einer im Gespräch mit unserer Redaktion. Offenbar um Kosten zu sparen hätte der Bauherr viele Arbeiten in Eigenregie übernommen. „Jetzt wird’s aber teuer für ihn“, bringt es der Anwohner auf den Punkt.

Sturmbühlstraße bleibt gesperrt

Die Sturmbühlstraße blieb bis mindestens Montagmorgen gesperrt. Dann wird sich voraussichtlich das Baurechtsamt der Stadt umfassend mit der Problematik vor Ort befassen und vermutlich weitere Maßnahmen anordnen, um die Sicherung der Baugrube nachhaltig zu gestalten.