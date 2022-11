1 Mit 120 Millionen Euro war der Eurojackpot prall gefüllt – immerhin 1,2 Millionen gingen nach Villingen-Schwenningen. Foto: dpa/Weißbrod

Villingen-Schwenningen - Ist der Nachbar direkt zum Porschehändler gefahren? Sticht am Handgelenk des Arbeitskollegen plötzlich eine teure Uhr ins Auge? Hat die knausrige Schwiegermutter seit gestern Spendierhosen an? In der Doppelstadt begann am Mittwoch das große Rätselraten um einen erfolgreichen Tipper aus VS.

Bislang ist der Unbekannte oder die Unbekannte noch nicht an die Öffentlichkeit getreten – anders, wie beispielsweise in Dortmund, wo der 41-jährige Stahlarbeiter "Chico" zehn Millionen Euro gewonnen hat und das die Öffentlichkeit hat wissen lassen.

Stillschweigen bewahren

Ein absolutes No-Go, wenn man die Tipps für Lottogewinner der Ratgeberzentrale beachtet. Wichtigster Punkt dort: Stillschweigen bewahren! Sollten Sie also in den kommenden Tagen den Millionen-Gewinn auf Ihrem Konto erwarten, behalten Sie die Nachricht bloß im engsten Familienkreis. "Nur so kann man sich wirkungsvoll vor vermeintlichen Freunden, ungefragten Beratern und vor dem Neid anderer schützen", lautet der Tipp. Macht Sinn.

Entscheidungen gut abwägen

Kommen wir nun zu der Sache mit dem Geldausgeben. Direkt ein neues Haus, den besagten Porsche oder gar eine Jacht?

Kostspielige Entscheidungen wollen wohl überlegt sein. Denn: Die Wünsche und ihre Bedeutung ändern sich in den ersten Tagen und Wochen nach dem Gewinn schnell – die Ratgeberzentrale erklärt: "Ein Kaufvertrag zum Beispiel ist schnell unterschrieben, rückgängig zu machen ist er, wenn überhaupt, nur schwer."

Seriöse, unabhängige Beratung

Da will man als (möglicherweise) frischgebackener Millionär doch lieber gut beraten sein. Und das wäre dann der dritte Tipp: eine seriöse, unabhängige Beratung nutzen. Beste Anlaufstelle hierfür ist ein seriöses Geldinstitut, welches sich auf solch vermögende Kunden spezialisiert hat. Meist hat auch die Lotterie schon Gewinnbetreuer am Start, die im ersten Moment helfen.

Steueraspekte beachten

Dann wäre da noch das unschöne Thema Steuern. Die gute Nachricht: Lottogewinner müssen keine Einkommensteuer auf die Lottomillionen zahlen. Die Ratgeberzentrale betont aber: Einige Entscheidungen zur Anlage des Gewinns können wiederum steuerliche Pflichten mit sich bringen. Einkünfte wie Zinsen, Dividenden, Pacht- und Mieteinnahmen, Kursgewinne oder andere unterliegen der Steuerpflicht. Auch hier vorher besser beraten lassen.

Das Glück mit anderen teilen

Wer plötzlich einen siebenstelligen Betrag auf dem Konto hat, der macht sich dann vielleicht auch Gedanken darüber, jenen zu helfen, denen es (finanziell) nicht so gut geht, beispielsweise über eine gemeinnützige Organisation. Vielleicht möchte man aber auch den Sportverein vor Ort unterstützen. Aller Ehren wert, die Ratgeberzentrale erklärt dazu: "Selbst wenn man jemandem eine Freude machen und Teile des Gewinnes verschenken will, kann Steuerpflicht für den Beschenkten entstehen. Dann nämlich, wenn die Freibeträge, abhängig vom Verwandtschaftsgrad, überschritten werden."

Auf den Punkt bringt es aber vielleicht vor allem ein Schwabo-Leser, der den Beitrag zum Millionengewinn kommentiert hat: "Geld ist schön, aber es gibt weitaus wichtigeres im Leben!" In diesem Sinne: herzlichen Glückwunsch!