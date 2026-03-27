Ulrich von Kirchbach blickt zurück: Er war als Bürgermeister unermüdlich für Freiburg im Einsatz

Ulrich von Kirchbach verabschiedet sich nach fast einem Vierteljahrhundert in Freiburg als Sozial- und Kulturbürgermeister in den Ruhestand.
Falls es in Freiburg einen Politiker gibt, über den man sagen kann, er habe die Stadt über viele Jahre entscheidend geprägt, dann ist das Ulrich von Kirchbach: 24 Jahre lang war der SPD-Mann Bürgermeister für Soziales und Kultur, seit 2018 war er zudem als Erster Bürgermeister der Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Nun steht, kurz vor seinem 70. Geburtstag, der Schritt in den Ruhestand an. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er auf ein bewegtes, aber auch erfüllendes Politikerleben zurück.