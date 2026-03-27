Ulrich von Kirchbach blickt zurück: Er war als Bürgermeister unermüdlich für Freiburg im Einsatz

Ulrich von Kirchbach verabschiedet sich nach fast einem Vierteljahrhundert in Freiburg als Sozial- und Kulturbürgermeister in den Ruhestand.

Falls es in Freiburg einen Politiker gibt, über den man sagen kann, er habe die Stadt über viele Jahre entscheidend geprägt, dann ist das Ulrich von Kirchbach: 24 Jahre lang war der SPD-Mann Bürgermeister für Soziales und Kultur, seit 2018 war er zudem als Erster Bürgermeister der Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Nun steht, kurz vor seinem 70. Geburtstag, der Schritt in den Ruhestand an. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt er auf ein bewegtes, aber auch erfüllendes Politikerleben zurück.

Herr von Kirchbach, das große kulturpolitische Thema Ihrer drei Amtszeiten war sicher das Augustinermuseum, dessen Sanierung sich über 20 Jahre hingezogen hat. Ist Ihnen an dem Projekt nie die Lust vergangen?

Nein. Der Sanierungsbedarf war ja ohnehin da, die Stadt musste sich mit dem denkmalgeschützten Ensemble beschäftigen. Und die Idee, ein Museum mit europaweiter Strahlkraft in Freiburg zu bekommen, war mir immer wichtig. Trotz der schlaflosen Nächte, die das Museum mir manchmal tatsächlich angesichts der vielen Probleme mit dem Bau beschert hat. Wir mussten auch gegenüber dem Gemeinderat immer viel erklären in diesen Jahren. Die große Unterstützung des Kuratoriums und der Zivilgesellschaft war da sehr wichtig. Umso schöner war es nun, dass ich die Wiedereröffnung noch als amtierender Bürgermeister miterleben durfte.

Welche weiteren Projekte sehen Sie als Meilensteine ihrer Amtszeit?

Das Zentraldepot für die Museen wurde ermöglicht, wo vorher noch von möglichen Museumsschließungen die Rede war. In der Sozialpolitik wurde beispielsweise in der Obdachlosenhilfe mit mehreren Aufnahmehäusern viel erreicht. Obwohl es immer noch an kleinen Wohnungen als Schritt aus der Obdachlosigkeit fehlt – aber daran arbeiten wir. Integrationspolitisch war es wichtig, dass wir die Herausforderungen mit den geflüchteten Menschen gut managen konnten. Wir waren die erste Kommune im Land, die ein Amt für Migration und Integration mit den entsprechenden Aufgaben unter einem Dach gebündelt hat. Auch in der Sucht- und Kriminalprävention sind wir deutlich vorangekommen.

Durch Willy Brandt zur SPD gekommen

Sie sind nun seit über 50 Jahren politisch aktiv. Was hat Sie als junger Mann politisiert?

Ich habe mich etwa ab meinem elften Lebensjahr für Politik interessiert und Nachrichtenmagazine gelesen. Da wollte ich dann auch politisch was bewirken. Für die SPD sprachen dann aus meiner Sicht drei Gründe: Die Ost-Politik Willy Brandts, die Suche nach sozialer Gerechtigkeit und das Versagen der bürgerlichen Parteien in der Weimarer Republik, das Hitler den Weg geebnet hat. Kommunalpolitisch kann man viel gestalten, wenn man sich einbringt, das war schon bei den Jusos meine Erfahrung. Ich habe gemerkt: Je konkreter eine Forderung in der Kommunalpolitik ist, desto mehr kann man durchsetzen.

2016 sind Sie als OB-Kandidat angetreten und haben gegen Amtsinhaber Dieter Salomon die Wahl verloren. Wie schwer war die Zusammenarbeit danach?

Mir war klar, dass das nicht einfach werden würde. Aber in einer Demokratie müssen auch mal andere Positionen möglich sein. Als ich wegen einer Kandidatur angefragt wurde, war mir schnell klar, dass ich diesen Weg gehen würde. Die Anfangszeit nach der Wahl war allerdings nicht leicht. Irgendwann haben wir uns dann auf professioneller Ebene ausgesprochen. Heute ist unser Verhältnis entspannt.

Aus Charity-Aktion wurde ein neues Hobby

In den Wahlkampf damals fiel auch Ihre Teilnahme an einem Wohltätigkeits-Boxkampf?

Das hatte aber mit dem Wahlkampf nichts zu tun, ich hatte hier schon vorher auf Anfrage des Box-Sport-Vereins zugesagt. Ich wurde gut vorbereitet und bin dann auch noch länger beim Boxen geblieben und heute Ehrenmitglied des Vereins. Der Kampf ging übrigens unentschieden aus.

Viel Zeit für Ausgleichssport hatten Sie in den vergangenen Jahren nicht, oder?

Ich bin bis vor meiner Erkrankung dreimal wöchentlich morgens gelaufen. Aktuell bin ich nun wieder im Aufbau. Aber es stimmt, der Job ist ein sieben-Tage-Job, da bleibt wenig Zeit für andere Interessen oder die Familie. Als unsere Kinder noch kleiner waren, habe ich sie manchmal auf kind-kompatible Termine mitgenommen, zum Beispiel auf den Mundenhof. Und natürlich freue ich mich jetzt auf mehr Zeit mit meiner Frau. Sie nimmt ab dem Sommer ein Sabbatjahr, da haben wir schon größere Reisen geplant.

Zum Ende des Monats geht Ulrich von Kirchbach in den Ruhestand. Foto: Alexander Blessing

Sie sprechen Ihre Krebserkrankung im vergangenen Jahr an, mit der Sie sehr offen umgehen. Wie geht es Ihnen heute?

Meine Prognose ist gut, die Erkrankung wurde früh erkannt. Ich hätte mich damals ein halbes Jahr krankschreiben lassen können. Aber dann hätte ich auch gleich ganz aufhören können, das wollte ich nicht. Während der Chemo musste ich manchmal mein Sofa hier im Büro für kurze Auszeiten in Anspruch nehmen. Aber ich wollte eigentlich meine Arbeit weitermachen, so gut das ging. Ich war vorher in mehr als 40 Jahren nicht einen Tag krankgeschrieben.

Würden Sie zustimmen, wenn man Sie als Politiker bezeichnen würde, der eher besonnen und um Ausgleich ringend handelt?

Es gibt immer Sachen, die einen aus der Haut fahren lassen. Es gab eine Diskussion um ein Wohnheim für Geflüchtete in Landwasser, die in hohem Maße von der AfD für Proteste instrumentalisiert wurde. Da musste ich schon stimmlich und mit Emotion dagegen arbeiten. Aber grundsätzlich kann ich keine Politik machen, wenn nur die Emotionen das Handeln bestimmen. In der Diskussion um den Kontaktladen in der Rosastraße wurde ich auch massiv angegangen und habe Drohanrufe auf meine private Nummer bekommen. Das war der einzige Zeitpunkt, an dem ich dachte, ich lass meine Nummer aus dem Telefonbuch streichen. Gemacht habe ich das aber doch nicht.

Haben Sie Angst vor dem Bedeutungsverlust, der mit dem Ausscheiden aus dem Amt einhergehen könnte?

Nein. Ich bin mir selbst genug und kann als Person noch immer viel Positives bewegen. Persönliche Eitelkeiten als Politiker waren mir immer fremd, ich werde da keine Entzugserscheinungen haben. Ich freue mich vor allem darauf, nun selbst zu entscheiden, welche Termine ich wahrnehme und welche nicht. Langweilig wird mir dabei sicher nicht.

Zur Person

Ulrich von Kirchbach

wurde am 28. März 1956 in Deggingen (Landkreis Göppingen) geboren. Nach seinem Jurastudium in Tübingen war er für das Regierungspräsidium Freiburg und das Landratsamt Rastatt tätig. Von 1999 bis 2002 saß er für die SPD im Freiburger Gemeinderat. 2002 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Freiburg gewählt und verantwortete seither das Dezernat III mit den Breichen Soziales und Kultur. Seit 2018 war er als Erster Bürgermeister der ständige Vertreter des Freiburger Oberbürgermeisters.