Für sein ehrenamtliches Engagement in der lokalen Politik hat der Vollmaringer Ulrich Schick nun eine Ehrennadel erhalten.

Mehr zu tun als andere, dort anzupacken, wo es nötig ist, und Visionen zu entwickeln, um Projekte zu entwerfen und voran zu bringen – all das sind Eigenschaften, die den Vollmaringer Ulrich Schick prägen. Vor einem Vierteljahrhundert begann er sein politisches Ehrenamt als Ortschaftsrat im Nagolder Stadtteil Vollmaringen.

In dieser Zeit wurde viel angepackt und voran gebracht, und dies auch durch das Engagement von Ulrich Schick, der dafür nun in der vergangenen Ortschaftsratssitzung für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit im Ortschaftsrat geehrt wurde.

Ortsvorsteher Daniel Steinrode verlas und übergab die dazugehörige Urkunde mit Nadel sowie ein Präsent an den Geehrten.

Engagierte Vereinsarbeit

Steinrode hob das überaus große Engagement Schicks für die Vereine hervor. Insbesondere der Sportverein Vollmaringen sei maßgeblich durch die Handschrift und Mitarbeit Ulrich Schicks geprägt, der sich mit großem Herzblut für die vielen Projekte des SVV, dessen Vorstandssprecher Schick ist, wie beispielsweise für den Bau des neuen Inklusionsspielplatzes stark gemacht und eingebracht habe.

Auch sei er immer ein Ideengeber im Ortschaftsrat, der sich intensiv einbringe und auch mal kritisch analysiere. „Du bleibst immer an den Themen und damit an den Menschen dran“ hob Steinrode hervor und bedankte sich für das große Engagement Ulrich Schicks in dieser langen Zeit.