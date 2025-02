Ulrich Hoffmann aus Weitingen wurde 80 Jahre alt: Mit viel Herzblut im „Verein mit Herz“

1 Ullrich Hoffmann (rechts) wurde für seine herausragenden Verdienste mit der Ehrennadel des Bezirksverbands Baden geehrt. Foto: Peter Morlok

Ulrich Hoffmann, der „Mister AWO“ von Horb und der weiteren Umgebung feierte zusammen mit einigen Weggefährten am Sonntagnachmittag seinen 80. Geburtstag im Horber Steinhaus nach.









Der studierte Physiker und Mathematiker Ulrich Hoffmann wurde am 4. Februar 1945 in Leipzig geboren und ist in einem sozialdemokratischen Umfeld, das ihn fürs Leben prägte, aufgewachsen. Über Umwege im Berufsleben beim Weltkonzern IBM, die ihn von Kiel nach Berlin und schließlich nach Böblingen führten, kam er ins Schwabenland. Im Eutinger Teilort Weitingen fand er seinen späteren Wohnsitz.