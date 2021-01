"Ulmer Modell" Meßstetten überdenkt Vergaberichtlinien von Bauplätzen

Meßstetten - Die Entscheidung war ganz oben gefallen, auf europäischer Ebene: Der Europäische Gerichtshof hatte bereits im Mai 2013 entschieden, dass Gemeinden Bauland nicht bevorzugt an Käufer vergeben dürfen, "die eine besondere Bindung zur Gemeinde haben" – im Klartext: an Einheimische. "Jedenfalls nicht ohne eine Rechtfertigung durch das Gemeinwohl." Weil die Entscheidung auch für die unterste Ebene, also die Kommunen, bindend ist, hat das Konsequenzen für die Regelung in Meßstetten. Die Richtlinien der Stadt sahen bisher vor, dass Ortschaftsräte für auswärtige Interessenten an Bauland eine Quote festlegen dürfen.