Ulm: Messerangriff in Einkaufszentrum – zwei Verletzte

Zwei Mitarbeiter sind bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde auf der Flucht festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einsatzkräfte konnten den Mann nach dem Verlassen des Elektronik-Marktes durch Schüsse stoppen. Der Tatverdächtige wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Auch die Opfer kamen laut Polizei ins Krankenhaus.