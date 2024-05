1 Ein 19-Jähriger beschäftigte am Montagmorgen die Polizisten in Ulm. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann

In Ulm ist ein 19-Jähriger am Montagmorgen erst ohne Fahrschein in der Straßenbahn unterwegs und stiehlt anschließend eine Packung Mortadella aus einem Lieferwagen.









