1 Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete von einem Angriff auf einen russischen Kindergarten. (Symbolbild) Foto: Petrovich12 - Adobe Stock

Laut Medienberichten soll ein bewaffneter Mann in einem russischen Kindergarten in der Region Uljanowsk um sich geschossen haben. Auch Kinder kamen zu Tode.















In einem Kindergarten in Russland hat ein bewaffneter Mann laut Medienberichten am Dienstag mehrere Menschen erschossen. Die staatliche Nachrichtenagentur Tass berichtete, bei dem Angriff in der zentralrussischen Region Uljanowsk seien zwei Kinder getötet worden.

Laut der Nachrichtenagentur Interfax gab es insgesamt vier Tote. Der Mann sei während des Mittagsschlafs der Kinder in den Kindergarten in dem Dorf Weschkajma eingedrungen und habe das Feuer eröffnet. Der Tatort liegt etwa 100 Kilometer westlich der Gebietshauptstadt Uljanowsk.