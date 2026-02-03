Ulbricht heiß auf Olympia: „Mein Ziel ist immer, Erster zu werden“

Als erster Lörracher überhaupt startet Leon Ulbricht bei den Olympischen Winterspielen. Am 12. Februar hat der 21-Jährige seinen großen Auftritt in Livigno.
Inzwischen ist der deutsche Shootingstar aus dem südwestlichen Zipfel der Republik in der Crosser-Weltklasse angekommen. Das erreichte der zweifache Junioren-Weltmeister mit den beiden Weltcup-Siegen in der Sierra Nevada (2. März 2024) und im türkischen Erzurum (1. März 2025) sowie einem zweiten Platz im vergangenen Jahr im chinesischen Beidahu. In dieser Saison verhinderten individuelle Fehler bei den Weltcups in China und Italien Stockerl-Plätze. Dennoch ist dem aktuellen deutschen Topfahrer bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina eine Menge zuzutrauen. Vielleicht ist bei seinem ersten Olympia-Start sogar eine Medaille drin. Davon und noch viel mehr wird im Gespräch mit dem Lörracher Ausnahme-Snowboardcrosser zu berichten sein.