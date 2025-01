Ukrainischer Bürgermeister besucht Hofstetten: Andrii Kolomiitsev berichtet über Kriegsauswirkungen in seiner Gemeinde

Andrii Kolomiitsev berichtet über Kriegsauswirkungen in seiner Gemeinde

1 Andrii Kolomiitsev (Mitte) durfte sich im Beisein von Hofstettens Bürgermeister Martin Aßmuth und der Grünen-Landtagsabgeordneten Sandra Boser als Erster in das neue Gästebuch Foto: Reinhard

Probleme mit der Energieversorgung, Flüchtlinge, die es zu versorgen gilt und eine Wirtschaft, die trotz Krieg weiterlaufen muss: Wie die Gemeinde Pryiativka mit diesen Problemen umgeht, davon berichtete ihr Bürgermeister in Hofstetten.









Andrii Kolomiitsev hatte Hofstettens Bürgermeister Martin Aßmuth im Mai des vergangenen Jahres bei der Fußball-Europameisterschaft der Bürgermeister in Leipzig kennen gelernt. „Und mich hat schwer beeindruckt, dass Andrii damals gesagt hat, dass es bei ihnen ja trotz allem weitergehen muss und dass sie nicht den Kopf in den Sand stecken“, führte Aßmuth aus. Die Frage seines Amtskollegen, ob er ihn in Deutschland besuchen dürfe, beantwortete er dann auch gerne mit einem „Ja“.