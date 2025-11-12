Ukrainische Partnerschaften: So wurde Hofstettens Hilfe in Szene gesetzt

Die Gemeinde hat bei einer Dokumentation mitgewirkt, in dem der Nutzen von Partnerschaften mit ukrainischen Städten thematisiert wurde.
Kopenhagen, Lublin, Aalborg, Idrija, Panevėžys, Nancy – und Hofstetten. Neben diesen Großstädten und Metropolen hat auch die kleine Gemeinde aus dem Kinzigtal an einem Filmprojekt der Initiative „Cities for cities“ (Städte für Städte) mitgewirkt. Denn sie alle haben etwas gemeinsam: Sie sind Partner von ukrainischen Städten und Gemeinden und „cities for cities“ hat es sich auf die Fahnen geschrieben, ukrainische Gemeinden zu unterstützen und sich weltweit mit anderen zu verbinden.