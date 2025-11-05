Ukrainische Kennzeichen: Ukrainische Autos bleiben eine Grauzone

Wie viele Autos mit ukrainischen Kennzeichen im Landkreis Rottweil unterwegs sind, weiß niemand genau. Das Landratsamt erklärt, warum es keine Daten gibt.
Viele Menschen aus der Ukraine sind seit Beginn des Krieges nach Deutschland geflüchtet – oft mit ihren eigenen Fahrzeugen. Doch wie viele ukrainische Autos tatsächlich im Landkreis Rottweil unterwegs sind, lässt sich kaum sagen. Auf Anfrage erklärt das Landratsamt, dass es keine separate Erfassung ukrainischer Fahrzeuge gibt. „Wie alle anderen ausländischen Fahrzeuge werden auch die aus der Ukraine pauschal als „Einfuhren“ erfasst und im System nicht separat ausgewiesen“, erklärt Pressesprecherin des Landratsamts, Andrea Schmider.