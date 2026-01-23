Ukrainisch-russische Gespräche: Ukraine, Russland und USA reden über Kontrolle im Donbass

Erstmals reden Kiew und Moskau wieder direkt miteinander, Washington sitzt mit am Tisch. Es geht um einschneidende Fragen. Hilft es, dass Militärgeheimdienstler der Kriegsparteien sich kennen?
Kiew/Moskau/Abu Dhabi - Bei den ersten direkten Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland seit Monaten geht es im Kern darum, wer nach einem Ende des Krieges die ostukrainische Industrieregion Donbass kontrollieren wird. "Die Frage des Donbass ist eine Schlüsselfrage", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor den Verhandlungen in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auch der Kreml nannte den Donbass als wichtigsten Punkt des Treffens unter Beteiligung der USA.