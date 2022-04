1 Wie fühlt sich Hechingen und Umgebung für eine 22-Jährige an, die aus der Ukraine geflüchtet ist und mit ihrer Familie in der Zollernstadt Unterschlupf fand? Darüber will Christina Maksimchuk künftig in Beiträgen für unsere Lokalzeitung berichten. Foto: Stopper

Ein Leben liegt in Trümmern – selten ist diese Formulierung so zutreffend wie bei Geflüchteten aus der Ukraine. Kristina Maksimchuk ist eine davon. Die 22-Jährige lebt mit ihrer Mutter und ihrer siebenjährigen Schwester in Stetten bei einer Familie, die ihnen Unterschlupf gaben. Sie wird künftig für unsere Redaktion in kleinen Berichten aus dem Leben der Ukraine-Geflüchteten in Hechingen berichten.















Hechingen – Wer die junge Frau ist? Da gibt es die Person, die vor dem 24. Februar lebte, und die Person danach. Die Kristina davor hatte gerade ihr Uni-Diplom in Touristik in der Tasche, lebte relativ sorglos mitten in Charkiw und überlegte, was sie in Zukunft wohl arbeiten möchte. Und wie sie am Mittwoch, 13. April, so vor dem Café Röcker sitzt, wirkt sie wie jede andere junge Frau, lächelt offen, genießt den Milchcafe. Die Idee, dass sie selbst aus der Perspektive der Geflüchteten berichten soll, was Verständnis wecken soll für ihre Situation, gefällt ihr. Da hat sie ein Strahlen in den Augen.