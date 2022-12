2 Ein Bild aus glücklichen Tagen. Es zeigt die vier Kinder von Mariia Gubareva an Weihnachten in der Ukraine. Foto: Mariia Gubareva

Für Mariia Gubareva und ihre vier Kinder ist Weihnachten immer etwas ganz Besonderes. In diesem Jahr ist es jedoch ein freudiges und trauriges Ereignis zugleich. Denn erstmals wird die Ukrainerin fernab der Heimat feiern, ohne Eltern und Großmutter.















Freudenstadt/Seewald - Wenn Mariia Gubareva an Weihnachten denkt, wird sie traurig. Sie blickt zurück auf Familienfeiern mit ihren Kindern, ihrer russischen Mutter und ihrem ukrainischen Vater sowie der betagten Großmutter.

Gemeinsam feierte die ukrainisch orthodoxe Familie Weihnachten gleich zwei Mal – am 25. Dezember nach dem gregorianischen Kalender und noch einmal am 7. Januar nach dem julianischen.

"Kutja" an Heiligabend bringt Glück ins Haus

Der Tag begann stets damit, dass Mariia die Hauptspeise Kutja aus gekochtem Weizen mit Mohn, Honig, Walnüssen und Rosinen, für den Abend vorbereitete. Ihre Kinder brachten einen Teil davon zu ihren Paten, denn schon seit der Antike, erzählt die Ukrainerin, glaubten Menschen daran, dass mit "Kutja" im nächsten Jahr Wohlbefinden und Glück ins Haus einziehe. Sobald dann der erste Stern am Himmel erscheint, beginnt die Feier. Zwölf Fastengerichte werden aufgetischt – allesamt rein pflanzlich. Für verstorbene Verwandte wird im Wohnzimmer ein voller Teller abgestellt, um diese in Gedanken an dem Fest teilhaben zu lassen.

Doch in diesem Jahr wird alles anders sein. Als am 24. Februar russische Truppen in der Ukraine einmarschierten, ahnte Mariia Gubareva noch nicht, dass sich ihr Leben und das ihrer Familie dramatisch verändern würde. Vom Kriegsbeginn erfuhr die Rechtsanwältin erst, als ihre Kinder – die 14 und 18 Jahre alten Söhne Rodion und Artur, sowie die elfjährigen Zwillingsschwestern Tamara und Irina – die Nachricht von der Schule nach Hause brachten. Die kleine Familie lebte zu dieser Zeit in Horischni Plawni – einer Stadt in der Region Poltawa im Zentrum der Ukraine mit mehr als 50 000 Einwohnern, deren wirtschaftlicher Schwerpunkt auf dem Eisenerzabbau liegt.

Nach Raketenangriffen Flucht aufs Land

Zwei Tage nach Kriegsbeginn flüchteten Mariia Gubareva und ihre Kinder mit ihrer Freundin und deren Sohn samt Hund aus der Stadt aufs Land in ein kleines Häuschen. In der Garage und im Keller deponierten sie Trinkwasser, Vorräte und Lampen für den Notfall, und sie trainierten die Kinder so, dass sie vom Aufstehen mitten in der Nacht bis zur Flucht mit dem Auto nicht mehr als eine Minute Zeit brauchten. Bei jedem Raketenalarm verschanzten sich alle im Keller – und das, so Mariia Gubareva, war immer öfter der Fall. Nach nur neun Tagen fühlten sich die Geflüchteten auch hier nicht mehr sicher. "Eines Nachts stand ich auf der Straße und sah eine große Drohne am Himmel", erzählt die Ukrainerin und fügt hinzu: "Ich bekam Angst." Schließlich habe sie nie gewusst, ob es sich um eine ukrainische oder um eine russische Drohne handelt.

Am nächsten Tag fuhren sie los. Mariia Gubareva wollte ihre Kinder in Sicherheit bringen, wollte zur slowakischen Grenze und zunächst weiter zu Freunden in Tschechien und dann nach Frankreich. Ihre Eltern musste sie zurück lassen. Die entschieden sich zu bleiben, um die 89-jährige Großmutter zu versorgen. Drei Tage dauerte die Fahrt mit Freunden in zwei Autos durch das Kriegsgebiet: Neun Tage mit Militärflugzeugen am Himmel über ihnen und Raketeneinschlägen ganz in der Nähe. Oftmals mussten sie die Richtung wechseln, um einem möglichen Angriff auszuweichen.

Inzwischen besuchen die Kinder Schulen in Freudenstadt

Gerade erst in Sicherheit erhielt Mariia Gubareva eine Nachricht von der mit ihr geflüchteten Freundin, die inzwischen in Deutschland angekommen war. Die schickte ihr die Telefonnummer einer Familie aus Sindelfingen, die der Familie eine Ferienwohnung in Seewald-Erzgrube bis zur Weiterfahrt nach Frankreich zur Verfügung stellen wollte.

Auf die Weiterfahrt hat die Ukrainerin dann allerdings verzichtet, so gut hat es ihr und ihren Kindern in der neuen Bleibe gefallen. Die Gastfamilie hatte die fünf Geflüchteten vom Zug in Stuttgart abgeholt und Mariia Gubareva, die neben ihrer Muttersprache fließend russisch und englisch spricht, einen Wagen zur Verfügung gestellt. Auch beim Einkaufen, bei ihren Bemühungen, die deutsche Sprache zu lernen, und bei Behördengängen half die Familie aus Sindelfingen. Sie hat ihren Schützlingen zudem die Umgebung gezeigt, damit sie sich im Landkreis Freudenstadt schneller zurecht finden. Inzwischen besuchen die Kinder Schulen in Freudenstadt, Sohn Artur spielt Fußball bei der Freudenstädter Spielvereinigung und seine Schwestern gehen hier in eine Tanzschule und spielen Theater.

Alle Fünf haben sich inzwischen gut eingelebt. Mariia Gubareva wartet noch auf wichtige Dokumente aus der Heimat, die sie braucht, um hier arbeiten zu können. Und sie hofft, bald einen Platz in einem Deutschkurs zu bekommen. Momentan lerne sie Deutsch von ihren Kindern.

"Zweite Familie" kommt dieses Jahr zum Fest

Wenn Mariia Gubareva an den Augenblick denkt, an dem sie ihre neue Heimat zuerst gesehen hat – als sie ankamen war es mitten in der Nacht – dann gerät sie regelrecht ins Schwärmen. "Ich glaubte ich bin im Himmel", habe sie nach dem Aufstehen beim Blick aus dem Fenster gedacht. Vor allem aber ist sie froh, dass ihre Kinder in Sicherheit sind. Täglich telefoniert die Ukrainerin mit ihren Eltern, meist ganz früh am Morgen, bevor neue Raketenangriffe wieder einmal das Stromnetz lahmlegen. An Weihnachten wird sie ihre Eltern und ihre Großmutter besonders vermissen.

Gefeiert wird an Weihnachten trotzdem – mit der "zweiten Familie", wie Mariia Gubareva ihre Helfer liebevoll nennt. Dann wird sie "Kutja" kochen und ihren neuen deutschen Freunden die ukrainischen Weihnachtsbräuche zeigen: Damit Weihnachten allen Glück und die Erfüllung ihrer Träume im kommenden Jahr bringen möge.